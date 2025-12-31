北市懷生國小學生大聲說感謝 多元文化展演迎歲末

北市懷生國小舉辦歲末感恩活動，學生上臺大聲說感謝，並帶來歌曲演出

學生透過活動，展現多元文化的學習成果

懷生國小展示學生親手書寫的感恩卡片，讓校園滿溢溫馨氛圍

高年級學生演唱原住民歌曲

小提琴社團演出

告別2025年，臺北市懷生國小於歲末舉辦「懷生心，感恩情」感恩活動，學生透過「感恩大聲說」，上臺表達對他人的感謝；此外，各年級學生也以歌舞展演呈現多元文化的學習成果，親師生共度溫馨且富含教育意義的珍貴時刻，讓感恩精神在校園中持續扎根。

輔導主任林采眉表示，今年的活動就像一場年度總結，鼓勵學生透過表演與分享，向一年來陪伴在身邊的人、事、物，甚至向「努力的自己」說聲謝謝。表演活動中，低年級學生帶來充滿童趣的〈I’m Thankful〉歌舞演出，幼兒園則以〈繽紛聖誕〉勁歌熱舞炒熱現場氣氛；中高年級學生合唱流行歌曲〈知足〉、魯凱族〈太陽歌〉與泰雅族〈歡樂歌〉，展現文化多元與感恩精神。此外，小提琴社演出〈驚愕交響曲〉，為學生打造展現才能的藝術舞臺。

令人最為感動的時刻莫過於「感恩大聲說」，各年級班級代表輪流上臺，說出心中最想感謝的人，透過言語表達內在情感，深化自我覺察與同理他人的能力。四年級石同學向一路陪伴自己的師長表達感謝，除了傳授知識外，也在自己心情低落時，獲得老師們的適時關心。此外，石同學也肯定自己的努力與付出，因此也感謝一路堅持的自己。石同學並表示，透過感恩活動，傳達對身邊人的感謝之情，上臺分享更是一項很好的磨練。

三年級林同學上臺感謝學校圖書館的小貞阿姨，平時除了協助學生處理借書、還書事務外，也十分關心學生。每當她心情不好時，小貞阿姨總會給予安慰與鼓勵，並協助解決遇到的難題。

一年級黃同學除了感謝班導師蕭老師的教導與陪伴，也感謝同學的相互扶持。尤其是一位從幼兒園起就同班至今的同學，兩人一起學習、玩樂，也一起分享點心，能擁有這樣知心的好朋友，讓她感到非常開心。

懷生國小表示，今年的歲末感恩活動設計別具巧思，學生無論是上臺分享，或是書寫感恩卡片，都展現出由外而內的教育意義。學生不僅學會感謝他人，也有人透過「自我覺察」，上臺感謝自己一年來的堅持與努力，讓感恩不再只是單向的禮貌表達，而是深刻而溫暖的生命教育。

