北市成德國中學生策劃多元遊戲日 校園化身遊樂場

臺北市成德國中舉辦「原味戰士勇闖終章之境」遊戲日活動，把校園化身遊戲場

學生以「泡泡、紙箱、彩繪」三種材料為核心，發想兼具趣味與創造力的遊戲內容

遊戲日活動由學生統籌策劃，設計多個闖關遊戲

學生在遊戲中展現高度的創造力與行動力

成德國中師生共享充滿創意與自主精神的校園盛會

臺北市成德國中在學期結束前舉辦校園多元遊戲日活動，以「原味戰士勇闖終章之境」為主題，全校師生共同展開一場充滿創意與自主精神的校園盛會。不同於傳統由教師規劃的活動形式，本次遊戲日從構想到執行都由學生親身參與，把校園化身自由遊戲場，讓學生成為學習的主人。

成德國中表示，這次活動由七、八年級各班推派共36位學生負責活動策劃，在家長會和「還我特色公園行動聯盟」的協力下，學生在遊戲發想工作坊中構思活動。學生以「泡泡、紙箱、彩繪」三種材料為核心，發想出貼近青少年經驗、兼具趣味與創造力的遊戲內容，從玩法設計、規則討論到遊戲名稱，都由學生共同討論、提案與投票決定，完整展現民主參與的過程。

活動當天，校園不再只是上課與行走的空間，操場、中庭、走廊、穿堂，甚至平時較少被使用的角落，都轉化為自由遊戲的舞臺。學生們在「冰淇淋泡泡甜筒」、「桌子養魚」、「泡泡比大小」、「紙箱迷宮」、「紙箱歡樂送」、「自由畫」、「畫畫接力」、「繪畫傳情」等遊戲中，自主選擇參與方式與遊戲時間，協調規則、彼此合作，展現高度的創造力與行動力。此外，這次活動也安排攀樹及走繩體驗，由專業師資帶領學生在安全前提下挑戰自我，讓遊戲不只是趣味，更成為培養勇氣、專注與自我突破的學習歷程。

成德國中說明，活動主題「原味戰士勇闖終章之境」由學生一同提案和票選產生，象徵大家完成一學期的努力，通過期末考的挑戰，以最純粹、最自在的方式迎接結業式，也為校園生活留下難忘的回憶。

「還我特色公園行動聯盟」理事長王秀娟指出，成德國中學生具體展現校園落實「遊戲權」的可能性與價值。成德國中校長謝扶成表示，多元遊戲日不只是「玩」，而是透過開放校園空間與自由遊戲，讓學生在真實情境中練習自主決策、合作溝通與公共參與，進而重新認識校園、認識自己。