北市成德國中跨校推STEAM 學生動手玩機器人

「樂高機器人體驗營」由美國學校學生擔任講師，帶領國中生和小學生組裝樂高機器人

機器人完成設定後展開挑戰任務

成德國中與臺北美國學校攜手舉辦「樂高機器人體驗營」

臺北市成德國中持續深化STEAM教育課程，透過跨校合作拓展學生的國際視野與科技素養。日前與臺北美國學校攜手舉辦「樂高機器人體驗營」，由美國學校學生擔任講師，帶領約20位國中生和小學生使用FLL（FIRST LEGO League）樂高機器人材料，從零件組裝、底盤建構到程式撰寫，完整體驗一場小型工程設計專案。

成德國中表示，本次參加活動的學員來自成德國中七、八年級學生及成德、修德兩所國小4到6年級學生。營隊活動內容豐富多元，美國學校學生以活潑互動的方式引導學員認識FLL比賽常用的機器人底盤，並實際操作前進、轉彎、偵測與動作控制等指令，進而挑戰讓機器人「隨音樂起舞」。課程中，學生不僅學習到程式設計的邏輯，更體驗團隊協作、策略規畫與創意設計的過程，展現STEAM教育「動手做中學」的精神。

成德國中學生李彥碩指出，參加這次課程可以學習到結合生活科技和資訊科技兩門科目的專題應用。臺北美國學校機器人校隊隊長徐于心表示，專題式的機器人課程給予她很多啟發，也希望能把這樣的學習體驗分享給更多的學生，陪伴他們在實作與合作中發現自己的潛力。

成德國中謝扶成校長表示，這次活動是學校與臺北美國學校合作的第一次嘗試，也是「校際資源共享」的重要示範，透過跨校、跨齡、跨文化的STEAM課程聯盟，讓學生有機會從不同視角學習工程設計與創意思考，逐步建構「STEAM學校」的雛型。