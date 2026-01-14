北市戶外定點吸菸區 花博公園吸菸亭正面公告禁菸、背面寫吸菸區

背面寫著「吸菸區」。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」，台北市政府網站上的「輔導設置戶外定點吸菸區一覽表」，累計有120處、215個吸菸區，但未明確標示地點；記者今天隨機走訪清單上的花博公園吸菸亭，圓山園區的亭子正面張貼「非吸菸區」的公告，繞至背面卻寫著「吸菸區」；市府回應，經查，列冊的吸菸亭不在此處，而是位於「MAJI集食行樂」區域，將派員拆除公園內吸菸亭的背面「吸菸區」告示以免誤解。

工務局公園路燈工程管理處表示，衛生福利部2023年公告，「國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸之場所。」轄管花博公園圓山園區禁菸，該吸菸亭是花博期間設立，後經民眾反映評估於2024年底，撤除吸菸區相關告示，保留亭子供民眾休憩遮陰使用。

公園處指出，亭子背面「吸菸區」文字告示，將派員拆除，避免造成民眾誤解。產業發展局補充，清單上的「花博公園吸菸亭」實際設置地點，位於園區內的「MAJI集食行樂」商城，從圓山站步行同樣約需5分鐘。

另外，市政大樓也有兩個吸菸區，同樣標示不清；市政大樓公共事務管理中心說，市府吸菸區設在3樓跟12樓，大樓周邊本身禁菸。議員曾獻瑩認為，無菸城市從市府以身作則開始，從公家機關推廣到公車站牌、人潮聚集的人行道，逐步改善市容環境也讓市民朋友開始習慣無菸城市。

正面張貼公告「本休憩亭非吸菸區」。(記者董冠怡攝)

市府大樓周邊禁菸。(記者董冠怡攝)

