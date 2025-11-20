北市房價鐵板一塊！預售屋最低價看不見6、7字頭

台北市預售新案的最低成交單價從去年每坪6、7字頭成交，到今年連8字頭產品也屬零星，未來預售案價格逐步站穩9字頭。住展房屋提供



台北市房價「鐵板一塊」，購屋門檻持續拉高。住展雜誌彙整最新實價登錄資料顯示，北市預售新案的最低成交單價從去年每坪6、7字頭成交，到今年連8字頭產品也屬零星，未來預售案價格逐步站穩9字頭，甚至都要以百萬元以上成交。專家分析，目前單價百萬元以下的產品占比不到1成5，相對低價的建案多半是犧牲坪數、集中在低樓層或外圍蛋白區，才能壓低總價，充分體現「台北居大不易」。

住展雜誌彙整高房價台北市在2024、2025年公開的住宅類預售新案，截至11月實價揭露的最低單價三案資訊，2024年是文山區政大山區的「原禾呈真」、士林區社子地區的「合矩青澄」，與北投區復興崗一帶的「洰賦」，單價各是60.5萬元、66.2萬元、70萬元。今年則為北投區復興崗區域的「華威豐耘」、內湖區四期重劃區的「和暘夏灣」，和大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」，每坪交易80.7萬元、88.6萬元，以及91.9萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，觀察2025年台北市所有預售產品的實價成交資訊，每坪百萬元以下的占比不到1成5，去年則約近2成，多數都在100至120萬元，且今年亮相建案的最低價不僅已無去年的6、7字頭，連8字頭亦屬零星，後況逐步站穩9字頭，要賣在百萬元以上的趨勢將難以避免，而今年房市低迷仍見首都房價低標走高，也印證台北市價碼鐵板一塊，不易撼動。

陳炳辰表示，台北市出現相對低價產品其來有自，皆不脫低樓層、外圍地段因素，2、3樓戶居多，位置上除了位在二線行政區外，還有山區、老舊生活圈、嫌惡設施一類因素，蛋白中的蛋白更顯羊毛出在羊身上硬道理。

在價格為王下，市場反應不錯，去年上半年熱潮登場的「原禾呈真」、「合矩青澄」均是短短數個月不到半年時間圓滿完銷，而今年市況差，仍見「和暘夏灣」、「伊寧橋寓」能在半年內順利結案，「華威豐耘」銷售率迄今亦過半，台北市門牌可以單坪不到百萬元購置儼然有其吸引力。

陳炳辰指出，目前在東湖、社子、南萬華等蛋白區傳出新案價都預期在九字頭，要買台北市相對低價新案一方面得在居住環境機能上有心理準備，另一方面或要因應單價攀揚而犧牲空間坪數，比方說此次統計中的「伊寧橋寓」僅不到10坪才能壓低總價，否則不乏都已來到兩千多萬總價帶，並不算親民，充分體現台北居大不易。

