北市手搖加盟主涉虐柯基老犬網友暴怒！ 總部宣布終止合作並求償

手搖飲品牌「茶聚」一位詹姓加盟主涉嫌虐狗，情緒失控對柯基老犬施暴，影片在網路上瘋傳，北市動保處已介入調查，狗也被先行帶離安置。而茶聚總部今（12）日發布聲明，即日起永久終止與該加盟店合作，並將求償違約金。

北市某間「茶聚」加盟店詹姓老闆涉嫌對家中老犬施暴，在影片可見他對狗狗大聲辱罵、丟物品攻擊，讓犬隻只能躲在角落發抖，詹姓男子甚至在貼文中稱「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」，引起愛狗人士憤怒，通報相關單位處理。

詹男隨後被網友起底是飲料店老闆，還曾被表揚為「優良飼主」。目前台北市動保處已經開案調查，柯基則被友人先行帶離安置，由動保人員評估就醫。

而茶聚加盟總部發布公告，即日起永久終止與該加盟店的合作關係，並將依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」違約金。

茶聚強調，絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為，本次事件對社會大眾與消費者造成不安與不悅，表達誠摯歉意，將持續檢視並強化加盟主行為規範與管理機制。

