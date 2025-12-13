北市手搖加盟主虐打柯基老犬 茶聚總部：已完成解約、下週一拆招牌

手搖飲品牌「茶聚CHA'GE 」一名詹姓加盟主涉嫌虐狗，茶聚總部昨日宣布永久終止與該加盟主的合作。今（13）日總部再表示，已在涉事門市張貼正式解約公告，並將在下週一（15日）進行招牌拆除作業。

茶聚指出，加盟總部已依加盟契約完成相關處置程序，正式終止與違反動保法規的加盟主之合作關係。為避免社會大眾、周邊居民及消費者誤解，總部已在門市現場張貼解約與處置說明公告，明確表達「茶聚已完成契約層級之解約處置」。

廣告 廣告

此外，總部也安排拆除涉事門店的外觀招牌、品牌識別及相關照片，但因招牌拆卸需涉及道路使用及行政申請（路權申請），將依規定完成程序，預計於下週一依法進行。

茶聚強調，公司不接受、亦不容忍任何形式的暴力或違反社會基本價值的行為，所有處置皆依加盟契約與制度規範執行，後續如需對外補充說明，將由總部統一公告，感謝社會各界的關注、提醒與監督。

茶聚CHA'GE發布解約通知說明。圖／翻攝自茶聚CHA'GE臉書

※暴力行為不良示範，請勿模仿

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

北市手搖加盟主涉虐柯基老犬網友暴怒！ 總部宣布終止合作並求償

捲魏如萱三角戀！網紅若盈拍「餵狗喝酒」挨轟 刪文道歉：會去當志工

供場地給屏東陣頭休息 官將首疑被咬氣炸虐狗