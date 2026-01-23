北市打疫苗抽iPhone 17 加碼300高劑量流感疫苗護長者

為提升高齡族群保護力，台北市衛生局加碼推出「打疫苗 抽好禮」活動；台灣疫苗推動協會也捐贈北市300劑高劑量流感疫苗，專供65歲以上長者施打。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

農曆春節將至，返鄉團聚與出國旅遊潮升溫，呼吸道傳染病傳染風險也隨之提高，為提升高齡族群保護力，台北市衛生局加碼推出「打疫苗 抽好禮」活動，鼓勵民眾完成流感及新冠疫苗接種；另台灣疫苗推動協會也捐贈北市300劑高劑量流感疫苗，專供65歲以上長者施打，期望在節前強化免疫防線，降低重症與併發症風險。

台北市公費流感疫苗已累計接種逾76萬6394劑，截至22日剩餘約1萬8486餘劑疫苗；高劑量流感疫苗的抗原含量為一般型流感疫苗的4倍，能誘發更強免疫反應，適合免疫力較弱的長者族群接種。

廣告 廣告

衛生局表示，高劑量流感疫苗將自26日起於北市聯合醫院12區院外門診部，經醫師評估後，提供設籍北市65歲以上長者接種，接種當日請記得攜帶健保卡及身分證明文件；接種疫苗後約2周才有保護效果，呼籲民眾於農曆春節前或出國前儘早完成流感疫苗及新冠疫苗接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，以降低重症及併發症風險。

衛生局指出，設籍北市符合公費流感及新冠疫苗接種資格者，於去年12月1日至今年2月13日期間，至北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感或新冠疫苗接種，即可參加抽獎，每接種1劑可獲得1次抽獎機會，同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，鼓勵民眾「左流右新，加倍安心」；獎項包含256G iPhone 17、咖啡機、多功能電蒸鍋、手沖快煮壺等家電好禮及超商禮券等162份獎品。

更多中時新聞網報導

沉痾30載愈改愈亂 業界哀鴻遍野

澳網》三大賽皆百勝 唯有喬帥

澳網》阿卡瑞茲、莎芭蓮卡 昂首挺進32強