北市打造安全之都 秀成果

台北市長蔣萬安就職三週年，台北市治安交通評比六都奪冠，首創AI偵測阻詐，數位戰情中心強化治安獲國際評比第一。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北市長蔣萬安將邁入就任三週年之際，台北市警察局十五日公布各項治安與交通數據，展現「安全之都」施政成果。市警局指出，透過首創「數位科技戰情中心」與「ＡＩ詐騙廣告偵測系統」，整合科技執法量能，不僅在國內治安評比名列前茅，更在多項國際調查中榮獲全球第一，展現運用智慧科技建構宜居城市的具體成效。

台北市警局表示，為應對日益複雜的犯罪型態及大型活動維安需求，已率全國之先成立「數位科技戰情中心」，整合所屬機關量能並啟動「科技聯防」革新戰略。根據近期統計，北市在全般刑案破獲率，以及偵防詐欺犯罪、防制幫派、肅槍與查緝毒品等全國評比中，成績均名列前茅，顯示科技輔助執法已發揮實質效益。

針對北市刑案中占比最高且成長幅度最顯著的詐欺案件，市警局會同法務局及資訊局，自行研發建置全國首創的「ＡＩ詐騙廣告偵測系統」。該系統落實「主動偵測、即時阻詐」策略，進行前端監測與通報下架作業；對於未依規定時限下架的違規廣告，均函送數位發展部依法裁罰，從源頭防堵詐騙資訊流竄。

在交通治理方面，警方開發建置「現場處理ＡＰＰ」，大幅提升事故處理速度並減少民眾等候時間。

全球設計及建築公司Gensler公布的「一一四年全球最想長居城市」調查中，台北市在安全穩定及降低犯罪等八大指標全面超越國際平均，榮登全球第一；遠見雜誌與天下雜誌的一一四年相關調查，北市在治安、交通數據及民眾滿意度均為六都之首。

另在Travelbag雜誌的夜間旅遊安全評分獲全球第二，英國Time Out雜誌評選全球最安全女性數位遊牧者城市亦奪下冠軍。