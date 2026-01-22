北市打造高齡交通防護網！模擬教學上路 蔣萬安被考「二段式左轉」答錯

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

隨著台北市邁入高齡化社會，高齡者交通安全風險日益受到關注。台北市政府昨（21）日召開道路交通安全會報，聚焦高齡機車族事故樣態與教育對策，專家以實際數據與教學經驗指出，回訓與實作課程是降低事故風險的關鍵。現場播放案例影片時，台北市長蔣萬安回答「是否需要二段式左轉」的提問，和四分之三的長輩都一樣答錯。最後，蔣萬安裁示，市府將全面盤整事故案例，強化教材內容，並建立更完整的高齡交通安全宣導體系。

現場播放案例影片時，台北市長蔣萬安回答「是否需要二段式左轉」的提問，和四分之三的長輩都一樣答錯。（圖／記者鄧宇婷攝）

根據道安會報中提出的統計，台北市近十年交通事故中，高齡者騎乘機車的死傷比例居高不下。道安委員陳菀蕙指出，長者機車事故傷亡比例近10年平均達到36％，僅以近期數據來看，民國114年更攀升至39.4％，且有6成7的高齡機車騎士，於事故中有肇因，顯示高齡駕駛知能仍有明顯加強空間。

陳菀蕙分享，自2019年起參與「路老師」交通安全計畫後發現，單靠請長輩著裝亮色系衣服出門是不夠的，需要透過員警說明實際事故影片、照片，才能讓長輩理解風險來源。她指出，課程中也引入機車駕駛模擬器，讓長者在安全環境下熟悉實際上路時可能遭遇的情境。

她進一步說明，模擬器設計的五大教案，均針對常見肇因進行訓練，內容涵蓋號誌化路口的兩段式左轉、直接左轉、黃燈與紅燈因應，直路段的繞駛路旁停車，以及非號誌化路口的支道路口直行遇橫向幹道來車。現場播放案例影片時，她也即席提問市長蔣萬安畫面中的路段是否須採二段式左轉。

蔣萬安當場作答，認為「因為有雙向四車道，所以要二段式左轉」，結果答案並不正確。陳菀蕙說明判斷是否要二段式的關鍵在於是否設有號誌，並直言「和四分之三的長輩都一樣答錯。」她也補充，課程結束後都會再進行學習評量，通常第五次的練習之後就會全部答對。

陳菀蕙指出，「有些長輩上完課覺得太麻煩，那乾脆搭大眾運輸。」她認為這也是好事，並建議課程中應實際帶領長輩搭乘捷運、公車，讓長輩接觸北市方便的大眾捷運，才可能會改變交通出行的方式。

其他道安委員也提出補充意見。吳昆峯認為，高齡者交通安全回訓就像每年施打流感疫苗，是必須持續進行的工作；邱裕鈞則指出，針對長者的道安訓練講師，應建立制度化的培訓、課程設計與認證機制，才能確保知識傳遞正確一致。

交通局長謝銘鴻表示，未來將持續強化講師專業性，並與交通大隊員警合作，同時也會針對65歲至75歲、75歲以上不同年齡層，進一步分析事故樣態差異，作為政策調整依據。

蔣萬安最後裁示指出，台北市65歲以上人口比例已達23％，且仍將持續上升，尤其長輩面對交通環境和過往情形不同，市府更要完整全面一套交通安全機制。他並責成交通大隊彙整事故影像與案例素材，提供交通局、教育局、社會局及各區公所運用。

