北市托育宣導活動，親子館「獺獺」出任務！陪伴孩子認識身體界線
【記者張嘉誠／綜合報導】
最受臺北市親子期待的托育宣導活動11月23日在228和平紀念公園熱鬧登場！今年以兒童「身體界線」為核心主題，透過趣味十足的「獺獺的圈叉大冒險」攤位與遊戲，引導孩子認識自己的身體、學習自我保護，親子館吉祥物「獺獺」更驚喜現身，陪伴孩子挑戰紙箱迷宮大冒險，讓孩子在歡笑中理解「自己的身體是自己的」，勇敢說出「不」，並尊重他人的界線，活動中，臺北市政府林奕華副市長與社會局姚淑文局長也到場，以掃把象徵性「掃除壞人的手手」，共同宣示守護兒童身體自主的決心。
林奕華表示，今年活動以兒童六大領域發展指標為策展藍本，串聯本市親子館、友善園，設計出27個闖關攤位，主題遊戲融入「身體界線」教育內涵，讓孩子在遊戲情境中練習辨識不舒服或危險的情況，學習勇敢說「不」，並尊重他人身體與情緒。藉由闖關與互動體驗，讓尊重、保護、自我意識這些重要觀念，不再只是口號，而是落實在孩子的生活日常。
現場也融入了豐富的創意元素。深受親子喜愛的紙箱城堡再次升級，本次以大型紙箱打造迷宮，結合迷宮探索與創意繪畫，讓孩子們在尋找方向的同時，也能揮灑想像力，在紙箱中自由塗鴉，為現場增添滿滿童趣與繽紛色彩。TEMPO動滋動活力區也吸引許多親子熱情參與，在律動、遊戲與節奏中釋放活力與笑聲。今年特別推出的限量親子館「獺獺帳篷」更掀熱潮，完成限時闖關任務的親子，都獲得本次限量好禮，讓孩子把獺獺帶回家，時時刻刻陪伴親子。
舞台節目更是整場活動同樣精彩不斷，臺北市政府特別邀請「晤出團 故事王國」兒童劇團演出生動的故事劇場，以幽默逗趣的角色和互動式表演，引導孩子在輕鬆氛圍中學習認識「身體自主」的重要觀念。故事情節融入生活情境，讓孩子們在笑聲與驚喜中，自然理解「尊重自己與他人」的核心精神。現場還有充滿魔幻感的魔術秀與繽紛泡泡秀，為活動增添驚喜與活力。而壓軸登場的「獺獺」帶動唱，吸引孩子的目光，更是讓全場親子熱情齊跳，現場氣氛熱烈又溫馨。
姚淑文表示，托育宣導活動不只是歡樂的親子嘉年華，更是推廣托育資源與教育理念的重要平台。藉由寓教於樂的設計，讓孩子在遊戲中自然理解身體自主與尊重他人的重要性，也讓家長對親子館、友善園與托育服務有更深入的認識。未來市府也將持續推出更多元、更有深度的親子教育活動，為臺北打造更安全、更友善的育兒環境。
