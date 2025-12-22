北市批發市場蔬果抽驗！100件不合格銷毀 最多品相曝

台北市市場處22日公布，台北農產公司11月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1344件蔬果產品，檢驗結果1244件合格，另有100件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、百香果及芥藍菜。（台北市市場處提供）

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北市市場處22日公布，台北農產公司11月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1344件蔬果產品，檢驗結果1244件合格，另有100件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、百香果及芥藍菜，不符規定貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計1萬6188公斤。

台北市第一、二果菜批發市場由市府委託北農經營管理，市場處表示，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，每日抽驗進場拍賣果菜農藥是否殘留，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。

市場處22日公布，台北農產公司11月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1344件蔬果產品，檢驗結果1244件合格，另有100件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、百香果及芥藍菜。

據抽驗結果不合格名冊顯示，辣椒不符規定原因包括，益達胺、賜派芬、歐西比、座賽胺、賓克隆、待克利、可尼丁、加保利、芬普尼農藥檢出濃度超標；百香果則有百利普芬、賽滅淨、待克利、百利普芬；芥藍菜有達滅芬、普克利、氟氯比、草脫淨。

市場處表示，不符規定後續處理，已立即通知批發市場於拍賣前攔截銷毀，函知該供應人所屬相關農民團體，1年內第1次違規，停止供應該不合格果菜品名10天；第2次違規，停止供應該不合格果菜品名30天，第3次違規則廢止供應人，供應該不合格果菜品名資格，副知該農民團體所屬主管機關及相關農政單位。

市場處強調，進場果菜凡經抽驗不合格，北農隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

