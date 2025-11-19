北市批院版財劃法忽視地方努力 財部：解決不均問題

（中央社記者呂晏慈台北19日電）政院版財劃法修正草案調整分配指標權重，引發台北市批評忽視地方政府的財政努力。財政部今天表示，納入「工業就業人口」、「農林漁牧就業人口」及「農林漁牧產值」等指標，是為解決新版財劃法偏重於工商發達及人口集中市縣的不均問題。

台北市長蔣萬安昨天說，行政院版財政收支劃分法修正草案版本，完全忽視了地方政府的財政努力，還有商業、服務業等重要因素，他呼籲行政院應該對地方政府的疑慮清楚說明。

財政部今天透過新聞稿表示，近年中央持續透過中央統籌分配稅款及補助款挹注地方財源，整體地方收支由101年度短絀新台幣589億元，自108年起轉為賸餘，113年度賸餘更高達818億元，地方財政已明顯改善。不過，去年立法院三讀通過的財劃法修正案，統籌稅款分配指標偏重營利事業營業額及人口指標，2者合計高達75％，進一步擴大城鄉差距。

以營利事業營業額分配指標為例，財政部說明，台北市115年度在該項指標獲配723億元，為全國最高，僅靠此單一指標，就比114年度透過各種指標所獲配總數還增加16億元，更遑論115年度加計其他指標後，整體獲配金額達1149億元，較114年度大幅增加442億元，顯示指標及權重設計極為不公。

為研修院版財劃法，財政部表示，財政部10月21日邀集地方政府就統籌稅款分配架構、指標及權重繼續討論，多數地方政府認為指標設計上須通盤考量，不能僅著重於單一特定指標。

財政部說明，整合地方政府意見設計多元、兼顧城鄉特色的財政努力及基本建設需求分配指標，包括：納入「工業就業人口」、「農林漁牧就業人口」及「農林漁牧產值」等指標，並考量人口結構、土地管理成本及污染防治等因素。

此外，財政部補充，其規劃的統籌稅款分配方式，是先滿足各地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制，使各地方政府有錢做應該做的事，並且保障其獲配統籌稅款及一般性補助款不低於114年度的獲配水準，再以「財政努力」及「基本建設需求」兩大類指標進行分配，更能達成均衡區域發展目的，因此，不宜僅以營利事業營業額指標權重高低，評論各地方政府的努力。

財政部強調，由於立法院兩次修正財劃法大幅削減中央財源卻未併同檢討事權劃分，嚴重影響中央施政量能及協助地方的能力，且統籌稅款分配公式產生擴大城鄉差距等爭議問題。

為確保全體國民皆能獲得一定生活品質及公共服務，財政部依行政院指示，朝「垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡」方向通盤檢討，制定更為合理、完善的分配機制，期達成中央有足夠能力協助地方、地方有充足自主財源推動施政、人民享有均等生活品質的三贏。（編輯：楊凱翔）1141119