北市承德路七段路面「驚見大量螺絲釘」 「元凶」小貨車駕駛認了
【記者江孟謙／台北報導】北市北投區承德路七段、文林北路口，昨天（23日）下午1時許路面出現大量螺絲釘，嚴重影響交通安全，警方獲報後，前往現場封鎖道路，並掃地清除散落路面的螺絲釘，並循線查到「元凶」小貨車，依違反《道路交通管理處罰條例》舉發。
北投警方昨天下午獲報，承德路七段、文林北路口路面上有螺絲釘，石牌派出所、交通分隊員警趕到現場，並進行清掃，所幸快速排除，並未多造成交通阻塞。
經交通分隊積極調閱沿線監視器，發現由葉姓男子（39歲）駕駛的小貨車自承德路七段往淡水方向行進間掉落螺絲釘，交通分隊循線至新北市淡水區查獲葉男以及小貨車，葉男坦承所載貨物飛散，警方查明違規情事，依據《道路交通管理處罰條例》第30條之規定製單舉發。
北投分局呼籲，駕駛人裝載貨物於道路上行駛時，應於出發前加強檢視貨物是否裝載牢固穩妥，避免貨物散落，以維護交通安全。
更多壹蘋新聞網報導
學霸女星生5胎「肚鬆撐出妊娠紋」挨酸！術後進化史超驚人
直擊！霍諾德爬台北101延期 粉絲雨中舉「登頂」看板支持
關稅降至15%起跑點拉齊 絲織公會：報價及成本更有利
其他人也在看
變冷又下雨！中部以北急凍探11度 兩波冷空氣接力
變冷又下雨！中部以北急凍探11度 兩波冷空氣接力EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
1動作噴6千！交通新制將上路 滑手機、吸菸罰鍰上調
1動作噴6千！交通新制將上路 滑手機、吸菸罰鍰上調EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
交通新法上路 汽、機車駕駛1違規行為 荷包秒噴7200
立法院最新通過《道路交通管理處罰條例》修正案，加重分心駕駛與高風險行為的處罰措施，苗栗縣警察局提醒，修法後汽、機車駕駛行駛中若手持手機或吸菸，罰款將全面提高，若同時亂丟菸蒂，最高可罰7200元；此外，特定高風險路段如學校或醫院周邊，違規駕駛致人受傷或死亡，刑責也將加重，呼籲駕駛人遵守新規，保障行車安全。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
苗栗自小客車未注意車前狀況 2部警用重機遭撞 (圖)
苗栗縣警察局員警騎乘2部大型警用機車，行經台13線三義路段，遭後方自小客車追撞，警方初步調查，為童姓男子（59歲）未注意車前路況，撞擊前車又推撞警用重機，所幸並未造成重大傷亡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台13線三義路段連環追撞 2輛警用大型重機被撞
台中市59歲童姓男子駕駛轎車，昨（27）日傍晚於台13線苗栗縣三義鄉八股路段，因未注意車前狀況，追撞前方一輛轎車，被撞的轎車又再追撞前方2輛警用大型重機，幸好警用大型重機2名騎士員警跳車，未受傷，但2輛新警用大型重機被擊落，得進廠送修。轄區苗栗警分局今天表示，該起事故發生於昨天傍晚5點14分許，童男自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 45則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 17則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 13則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 107則留言
在大賣場買門票？美式量販店驚見大量拋售「國王主場套票」網毒：爛到有剩
體育中心／黃崇超報導NBA國王隊最近遭遇5連敗低潮，今年球季至今打出12勝35敗，在西區倒數第二和爐主鵜鶘只有半場勝差、甚至在全聯盟倒數第四名，球隊狀況有多爛可能看票房就會知道，日前（24日）美國一名在電商平台工作的網友貼出一張驚人照片，竟是在美式量販店COSTCO裡面現正大量拋售國王主場雙人套票，在大賣場就能買NBA門票，讓球迷們感嘆：「看看球隊本季有多糟糕！」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 發表留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 114則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 35則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言