北市技高生英語簡報競賽 展現情商與語言力

北市技高英語簡報競賽登場，以「情商的力量」激發跨域表達與國際競爭力

為培養技術型高中學生的跨域表達力與國際競爭力，臺北市教育局辦理「技術型高中英語簡報競賽」，今(114)年以「the Power of Emotional Intelligence 情商的力量」為主題，將在12月15日於松山工農舉行，競賽專為北市技術型高中學生打造，依所屬科別分為「語文相關科別」及「非語文相關科別」兩組，從11月3日起到11月11日由學校統一報名。

臺北市教育局技職教育科陳秉熙科長說明，今年「技術型高中英語簡報競賽」的主題為「情商的力量」，鼓勵學生從自我情緒的感受與理解出發，結合專業所學與生活經驗，將情緒轉化為正向表達與行動的能量，透過英語簡報歷程，學生不僅展現語言能力與團隊合作，也在覺察與表達中培養同理與溝通力，讓情緒成為創意與學習的驅動源。這理念也與教育局推動的「SEL360－社會情緒學習空間智慧教案推廣計畫」相契合，結合VR科技應用透過情境模擬與角色體驗，引導學生培養覺察與同理能力，讓情緒學習落實於日常生活。

廣告 廣告

陳秉熙科長並表示，為進一步提升學生英語口語表達與簡報實戰能力，教育局今年首度推出「技術型高中英語口語表達與簡報應用營隊」，10月31日前受理報名，提供60個名額，並優先開放英語簡報競賽參賽學生報名，營隊課程結合外師指導、實作演練與團隊互動，讓學生在全英語情境中練習發音節奏與臨場應變，逐步建立自信與表達力。

臺北市教育局表示，英語簡報競賽不僅展現學生語言表達與專業素養，更透過簡報構思、團隊討論與舞臺演繹，讓學生學會傾聽與合作，將情緒覺察、同理理解與自我表達融入專業學習，未來將持續推動英語溝通及社會情緒學習，培育兼具語言力、情緒力與國際觀的新世代人才。