北市抓蜜餞「摻甜味劑沒標示」 快車肉乾、momo、蝦皮都有違規！

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

網路下單蜜餞，多家知名平台被逮有產品違規！台北市衛生局今（22）日公布最新網購醃漬食品抽驗結果，一口氣發現有5件涉標示不符規定，包括「快車肉乾」、「momo購物網」以及「蝦皮購物」分別有柚仔果、洛神、化核應子等產品，分別被查獲使用甜味劑，外包裝成分卻未標示。

台北市衛生局上午公布114年度網購醃漬食品抽驗結果，總計抽驗25件產品（包含醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件），其中有5件涉標示不符規定，不合格率20%。

其中，快車肉乾販售的「H19化核應子」，檢出甜味劑「蔗糖素」， 外包裝成分未標示，來源廠商為青草地食品有限公司；momo購物網販售的「柚仔果」及「八仙果（清涼型）」同樣檢出甜味劑「蔗糖素」， 外包裝成分未標示，來源廠商為彰化縣赤柑食品、台南市恩澤企業社。

另外，蝦皮購物-梅工坊販售的「洛神花」，檢出甜味劑「環己基 (代)磺醯胺酸鹽」，外包裝成分未標示，且外包裝成分有標示甜味劑「紐甜」，惟未檢出，來源廠商為桃園市梅工坊蜜餞專賣店；蝦皮-甜園小舖販售的「八仙果（赤小柚）」檢出甜味劑「醋磺內酯鉀」及「環己基(代)磺醯胺酸鹽」，外包裝成分未標示，來源廠商為台中市甜園。

台北市衛生局表示，上述5件產品檢出甜味劑標示不符，針對不符規定產品，已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，業者倘經調查違規屬實，將依法處辦。

台北市衛生局強調，醃漬及脫水蔬果與蜜餞食品製造業者使用食品添加物均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不過量使用、遵照使用範圍及限制，並重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品的品質衛生、人員、設備及環境衛生等。針對包裝產品之外包裝標示，也要落實完整標示，避免因標示未完全或標示錯誤而違規，影響民眾選購權益。而網路販售業者應落實自主管理，販售合格之產品以保障消費者權益。

照片來源：台北市衛生局提供

