北市投入3.3億元改善教室 打造智慧、美感學習空間

萬華國中建置閱讀全球廊道

萬華國中的閱讀全球廊道

永吉國中將地板換為木紋磚

永吉國中將地板換為木紋磚

內湖高工的學生，只要用學生證就能開啟個人櫃子

內湖高中率先導入智慧感應收納櫃

大直高中拆除原有的天花板，使教室空間更開闊

為提供新世代學子更具優質的學習環境，臺北市政府教育局推動「公立國高中職普通教室環境改善實施計畫」，於114年度投入高達3億3,200萬元的預算，針對全市國高中職普通教室進行分年改善，114年度已完成63校973間教室，希望透過空間的重新解構與智慧化升級，讓教室不再只是生冷的授課場所，而是能浸潤心靈、提升學習專注力的美學基地。

本計畫的核心理念之一是透過環境優化來提升學習品質。臺北市教育局中等教育科彭敬雅股長表示，教室環境的色系選用與空間布局，與學生的學習效能息息相關。透過移除雜亂的管線與過時家具，並選用符合綠建材標章的耐用木材訂製系統櫃，不僅落實了臺北市淨零排放的永續目標，更為學生營造出簡潔、明亮且舒壓的視覺感受。

針對家長與學生長期關注的書包減重議題，彭敬雅股長說明，透過大幅擴增學生個人置物櫃的空間，並結合數位科技應用，鼓勵學生將非當日必需的課本與工具書留置於校園，從根本上降低書包負重，守護學生的身體成長與健康。以內湖高工為例，控制三忠教室率先導入了智慧感應收納櫃，學生僅需透過學生證感應即可開啟，其高隱私性與超大容量獲得師生高度讚賞。參與計畫的向同學表示，新的櫃子不僅美觀，更解決了以往考場佈置時私人物品無處存放的困擾，讓教室空間顯得更為井然有序。

臺北市教育局表示，另外，民族實驗國中在推動教室環境改善過程中，邀請親師生共同參與對話，從置物櫃的功能需求到牆面色彩的搭配，都融入了使用者的聲音。這種讓學生化身為「空間設計師」的過程，本身就是一場珍貴的教育歷程，讓學生對校園環境產生深厚的認同感與維護責任，透過高品質的五金軌道與防撞設施，學校成功將美感、安全性與實用性完美結合，讓每一位進入教室的孩子都能感受到受尊重的學習氛圍。

大直高中則透過拆除原有的天花板，成功使教室空間感更加開闊；並配合燈具更新，大幅提升整體照明品質，為師生提供更優質的教學與學習空間。永吉國中特別將地坪更新為木紋磚，顯著提升教室的整體質感與氛圍。這種溫暖的色調與材質，讓學習環境不再冰冷，而是更富含溫度。萬華國中以「全球閱讀角」為發想，建置「閱讀全球廊道」，透過融入全球地標或景觀的設計，讓學生在教室中就能沉浸於國際教育的氛圍中，培養具備全球視野的新世代。

展望未來，這項為期三年的環境改造工程將持續進行，臺北市政府教育局強調，投資校園空間就是投資臺北的競爭力，透過這項年度計畫，臺北市正逐步將每一間普通教室，打造為智慧、健康且具備美感的未來學習殿堂。