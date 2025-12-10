北市投入65億防洪治水 提升降雨容受力

臺北市長蔣萬安10號親自帶著團隊，前往視察景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程，市府已拍板未來5年，將投入65億推動防洪治水工程，讓北市的降雨容受力更提升。

臺北市長蔣萬安帶著團隊，親自前往視察，景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程。

臺北市市長蔣萬安：「臺北市各個地方都全面啟動，所以不管是從我們提高降雨的容受力，從時雨量從78.8提高到88.8，包括我們從中山、圓山、百齡到士林，各項的防洪工程，再到我們整個打造臺北市成為親水的城，淡水河的改造計劃我們投入18億外推18米，我們從人行跨橋一路到水舞嘉年華，到大稻埕假日節再到敦煌碼頭，未來臺北市會非常不一樣。」

為了面對極端氣候帶來的強降雨，市府已拍板未來5年，將投入65億推動防洪治水工程，目標是希望讓降雨容受力提升，臺北市長蔣萬安強調，會持續努力不會停下腳步，將每一項工程穩健推動，為市民打造更安全更美好的水岸環境。

