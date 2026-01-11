北市投逾3.3億 大改造國高中職教室

為落實以學生為本教育理念，並且提供更優質學習環境，台北市教育局十一日推動「公立國高中職普通教室環境改善實施計畫」。這項計畫不僅是一場校園硬體革新，更是深耕美感教育與優化學習品質重要里程碑，一一四年度投入超過三‧三億元預算，針對國高中職普通教室進行大改造。

一一四年度完成六十三校九百七十三間教室，透過空間重新解構與智慧化升級教室，讓教室不再只是生冷授課場所，而是能浸潤心靈、提升學習專注力的美學基地。

這項計畫核心理念之一，就是透過環境優化提升學習品質。台北市教育局長湯志民指出，教室環境色系選用與空間布局，常與學生學習效能息息相關。透過移除雜亂的管線與過時家具，選用符合綠建材標章的耐用木材訂製系統櫃，不僅落實台北市淨零排放永續目標，更為學生營造出簡潔、明亮及舒壓的視覺感受。

針對家長與學生長期關注「書包」減重議題，透過大幅擴增學生置物櫃的空間，結合數位科技應用，鼓勵學生將非當日必需課本與工具書放在校園，從根本上降低書包負重，守護學生的身體成長與健康。

展望未來，這項為期三年環境改造工程持續進行，北市教育局強調，投資校園空間就是投資台北競爭力，透過這項年度計畫，北市逐步將每間普通教室，打造為智慧、健康及具備美感的未來學習殿堂，讓學習在最舒適的空間裡發生，讓台北教育力持續在創新中前行。