北市投1.5億續優化31國中小廁所

北市優化國中小廁所，一一五年投一點五億元續做三十一校。（台北市教育局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市教育局八日宣布，一一四年已升級三十八所國中、小學廁所，改善採光、通風、衛生與安全，今年再投入一點五億元改善三十一校。

辛亥國小廁所先前陰暗潮濕，改造後引入自然光、亮白牆面與防滑地磚，洗手台高度更符合學生需求。中正國中結合光影與色彩設計，營造清新氛圍。數位實驗高中因多單位共用廁所，重點強化通風與動線規劃。

幸安國小保留日治時代窗花磚，展現古典美感；吉林國小打造如百貨公司般明亮的廁所。大理國小與萬興國小用學生作品裝飾磁磚，增添美感並鼓勵參與。

技術型高中木柵高工則注重通風、防滑及材料耐久性，並邀學生參與規劃，包括管線設計、每間加裝沖洗設備及不鏽鋼洗手台，提升實用性與清潔便利。