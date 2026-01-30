北市抽查年菜圍爐訂席業者 飯店餐廳電商缺失多

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市法務局今天表示，為保障民眾預購春節年菜及圍爐訂席權益，專案查核飯店餐廳、通路平台等5類別；其中，飯店餐廳及電商有退費機制等多項缺失，已要求限期改正。

台北市政府法務局新聞資料提及，針對台北市年菜、圍爐供應業者專案查核，包含飯店餐廳、中央廚房、品牌廠商、通路平台、冷凍物流共19家業者。

法務局公布查核結果，部分業者在餐券履約保障、定金收取比例及退費機制有缺失，消保官已要求不符規定業者限期改正。此次查核包含9家飯店餐廳、4家通路平台、3家冷凍物流業、2家中央廚房、1家品牌廠商，結果公布於法務局官方網站。

法務局表示，飯店餐廳違規部分，有業者在預購年菜領取後不接受解約退貨，卻未於訂購單依法註明易於腐敗或保存期限較短的性質，有業者僅提供文字菜單而無圖片，且未標明份量或建議人數。

圍爐訂席違規部分，3家業者收取定金超過總額20%的規定上限，4家業者退費比例違反定型化契約應記載事項相關規定；中央廚房違規部分，1家業者提及商品不適用鑑賞期，置於網頁常見問題區非訂購流程頁面，未盡明確告知義務。

法務局表示，通路平台違規是部分電商的商品頁面揭露，未提及產品責任險等重要資訊；餐券規範違規，3家業者販售餐券未提供履約保障、未記載毀損換發權益、欠缺銷售日期，且記載發行人可片面變更或解約等違規條款。

消保官說，消費者在實體或電商預購冷凍年菜，要留意業者網站標示出貨日期及配送時間，訂購後持續關注訂單配送進度，避免因逾期未領遭取消訂單；民眾收到商品時，發現外觀、包裝、保冷狀況有瑕疵，應拍照留存證據向業者反映。（編輯：陳仁華）1150130