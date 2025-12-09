北市抽檢火鍋料！雅香、辛殿花生粉含黃麴毒素 青江菜農藥超標

北市衛生局執行火鍋料專案抽驗，結果揭露六家知名火鍋店食材不合格，其中雅香自助火鍋城及辛殿麻辣鍋的花生粉被檢出含有黃麴毒素，青江菜與香菜則檢出農藥殘留超標。衛生局表示，此次抽驗共六十件產品，不合格率達百分之十，已要求相關業者立即下架問題產品。

台北市衛生局今天發布火鍋料抽驗結果， 雅香自助火鍋城花生粉被驗出黃麴毒素超標。（圖／翻攝google map）

衛生局針對火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等場所進行抽檢，檢驗項目涵蓋高風險蔬菜、火鍋料加工製品、豆製品、肉品、羊肉、水產品及花生粉等七大類。檢測結果顯示，三件蔬菜檢出農藥殘留不符「農藥殘留容許量標準」，兩件花生粉檢出黃麴毒素超標，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」，另有一件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，違反「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

上榜的不合格業者包括鍋爸爸鴛鴦鍋西門店、雅香自助火鍋城、富樂台式涮涮鍋、井上小吃店、鼎楓寶島火鍋及辛殿麻辣鍋等六家知名火鍋店。衛生局已針對這些不符規定的產品，要求販售地點業者立即停止販售並下架處理。

根據食品安全衛生管理法規定，違反農藥殘留容許量標準者，將處以新臺幣六萬元以上二億元以下罰鍰；違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準或食品中污染物質及毒素衛生標準者，則處以新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰。衛生局特別提醒民眾，購買蔬果時應優先選擇當季產品，食用前應以流動清水沖洗根部或果蒂處，再浸泡十至二十分鐘，接著用流動水源沖洗二至三遍，烹煮時打開鍋蓋，能有效減少農藥殘留。

專家解釋，黃麴毒素主要是黃麴黴菌產生的二級代謝產物，大量攝入會引起肝臟發炎及細胞壞死。臺灣濕熱氣候適合黃麴黴菌生長，環境溫度攝氏三十至三十八度、相對溼度百分之八十以上時特別容易滋生。消費者購買花生、玉米、米、麥及堅果類等易受污染的產品時，應選擇信譽良好廠商、確保包裝完整，開封後存放於乾燥環境，並遵循先買先食用原則。

至於苯甲酸雖為合法防腐劑，但法規明確禁止用於豆腐類產品，包括豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐及豆漿等。苯甲酸屬於水溶性物質，人體攝入後通常會經由尿液排出，但若過量食用可能導致腹瀉、胃痛及心跳加速等症狀，專家建議適量飲水有助於促進新陳代謝，加速體內毒素排出。

台北市衛生局發布火鍋料抽驗結果，共驗60件，其中6件、占1成不合格。（圖/台北市衛生局）

