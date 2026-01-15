北市抽檢生鮮水產「鎘」超標 旭集：已預防性下架

台北市 / 綜合報導

北市衛生局公告去年底進行的「生鮮水產品」第三波抽驗，共有5件不合格，當中包含知名自助餐廳「旭集」的冷凍旭蟹以及「遠東咖啡自助餐廳」的「三點蟹」，查出「鎘」超標，重金屬「鎘」被認定是致癌物，長久下來增加癌症風險，餐廳業者也有做預防性下架或停止供應等措施。

秋蟹整盤擺滿滿炸蝦生魚片，各類海鮮任君挑選，自助餐廳想吃什麼自己拿，午晚餐每人要價千元起跳，但去年11月台北市衛生局，執行生鮮水產品第三波抽驗專案，抽驗32件總計有5件不符合規定，當中就包含兩家知名吃到飽餐廳。

旭集的「冷凍旭蟹」，以及遠東CAFÉ自助餐廳的「三點蟹」，被驗出重金屬「鎘」超標，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說：「鎘的話，它是世界衛生組織公告的一級致癌物，食物中裡面如果有鎘，在人體有6%會被人體吸收，在人體半衰期高達2、30年，長久下來，如果食物中含有鎘的話，擔心會造成鎘中毒，會增加人體前列腺癌的風險，長久它也會對我們人體兩個器官會有影響，第一個，它會造成腎臟功能的損害，第二個，鎘中毒也會造成骨頭病變。」

重金屬含量超標可不能大意，餐廳立即採取應變措施，旭集在去年11月18日，除了完成自主檢驗自主預防性下架相關產品，根據了解全台同批貨品也做了更換，而遠東的自助餐廳則是收到檢驗結果後，庫存食材全數退貨，從2025年11月24日開始停止供應三點蟹。

而兩間Buffet不合格品項的來源，分別是和新北市及高雄的業者，新北市衛生局表示案內同批產品，已經下架回收完成銷毀，經過限期改正後續查供應商利冠食品，已經沒有供應蟹類產品，相關單位持續抽驗把關，才能讓民眾吃得安心。

