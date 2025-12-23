北市抽驗中藥材！「1何首烏、2天花片」出問題

記者蔣季容／台北報導

「寶吉祥中醫診所」的「何首烏」經衛福部食藥署鑑定，未檢出何首烏苷成分。（圖／北市衛生局提供）

常買中藥材的民眾注意了！台北市衛生局今（23）日公布市售中藥材抽驗結果，其中3件品質檢驗不符合規定，包括1件何首烏及2件天花片，衛生局皆已移請來源廠商所轄衛生主管機關依法核處。

北市衛生局執行114年中藥專案抽驗計畫至北市中藥販賣業藥商、中醫醫療機構，除依「中藥材飲片之標籤或包裝應標示事項處理原則」查核標示外，也針對品質進行檢驗，依藥材屬性檢驗項目包含藥材鑑定、重金屬、二氧化硫、農藥殘留及黃麴毒素。抽驗市售中藥材共計55件，產品標示檢查皆符合規定，3件品質檢驗結果不符合規定。

其中「寶吉祥中醫診所」的「何首烏」經衛福部食藥署鑑定，未檢出何首烏苷成分，來源廠商為新北市農馬實業有限公司，原產地為中國。而「同心堂蔘藥行」的「天花片」經食藥署鑑定檢出槭葉栝樓（Trichosantheslaceribractea）與台灣中藥典第四版基原不符，另衛生局檢出二氧化硫441 ppm，不符限量基準（400ppm），來源廠商為高雄立德藥材有限公司，原產地為中國。

天花片檢出槭葉栝樓（Trichosantheslaceribractea）與台灣中藥典第四版基原不符。（圖／北市衛生局提供）

還有「仁德堂中藥房」的「天花片」經食藥署鑑定檢出槭葉栝樓（Trichosantheslaceribractea）與台灣中藥典第四版基原不符，另衛生局檢出二氧化硫579 ppm，不符限量基準（400ppm）。來源廠商為高雄立德藥材有限公司，原產地為中國。上述3家皆已移請來源廠商所轄衛生主管機關依法核處。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，市售中藥材來源不一及習用名稱差異，以致中藥材有同名異物或同物異名的現象，甚至有混淆誤用的情形。

林冠蓁提醒，基於民眾用藥安全的考量，藥材的選用必須藉由中藥材的外觀與顯微鏡鑑別，確認正確的基源，以達應有的臨床療效，中藥材摻雜異物的情形，屬藥事法所稱「劣藥」，依藥事法第21條第3項及第90條規定，製造或輸入劣藥者，可處新台幣10萬以上5000萬元以下罰鍰；販賣、供應或調劑者，可依同法處新台幣3萬以上2000萬元以下罰鍰。

