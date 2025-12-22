北市抽驗沙拉醬、美乃滋 4款標示「0反式脂肪」竟超標

臺北市政府衛生局公布114年油脂類產品反式脂肪酸標示查核結果，25件抽驗產品中有4件不符規定，不合格率達16%，違規產品包含「Hellmann's凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」、「瑞米亞美乃滋」及「日久沙拉醬」。

「Hellmann's凱薩沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0公克/每100公克：0公克」，但實際檢出為0.41公克。（圖／臺北市衛生局）

衛生局於114年10月中旬前往早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處進行抽驗，檢驗項目包含8件奶油、5件餅乾及12件抹醬，針對反式脂肪酸含量及標示準確性進行查核。

查核結果顯示，「Hellmann's凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」及「瑞米亞美乃滋」外包裝均標示反式脂肪含量為「每份：0公克/每100公克：0公克」，但實際檢出每100公克反式脂肪含量分別為0.41公克、0.42公克及0.31公克，均超過法規規定每100公克固體（半固體）0.3公克之標準。

「瑞米亞美乃滋」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0公克/每100公克：0公克」，但實際檢出0.31公克。（圖／臺北市衛生局）

另「日久沙拉醬」標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克/每100公克：0公克」，實際檢出每100公克含量達0.64公克，已超過標示允許誤差範圍。以上4件產品均違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及食品安全衛生管理法第22條規定。

依據「包裝食品營養標示應遵行事項」，食品須於包裝容器外表明顯處以表格方式標示脂肪、飽和脂肪及反式脂肪含量，允許誤差範圍為小於等於標示值之120%。違規產品可依食品安全衛生管理法第47條處分負責廠商新臺幣3萬元至300萬元罰鍰。

「凱撒沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0公克/每100公克：0公克」，但實際檢出0.42公克。（圖／臺北市衛生局）

經追溯來源，其中2件標示不符規定產品來源屬臺北市業者，已依法處辦；另2件屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。「Hellmann's凱薩沙拉醬」來源廠商為河洛企業股份有限公司，「瑞米亞美乃滋」來源廠商為友暉貿易有限公司，均已處新臺幣3萬元罰鍰。

臺北市衛生局說明，反式脂肪目前無已知益處，攝取反式脂肪與罹患心血管疾病風險增加具相關性。世界衛生組織建議成年人將反式脂肪攝取量限制在總熱量的1%以下，即每日飲食中反式脂肪攝入量每2,000大卡不應超過2.2公克。

衛生局提醒消費者挑選食品時應詳閱產品成分及營養標示，優先選購「反式脂肪0公克」之產品及天然食材，減少食用高溫油炸、烘焙等加工食品。相關稽查結果可至臺北市政府衛生局網站查詢。

「日久沙拉醬」標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克/每100公克：0公克」，實際檢出每100公克含量達0.64公克。（圖／臺北市衛生局）

