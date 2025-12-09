北市抽驗火鍋料6家不合格！驗出農藥及黃麴毒素 鍋爸.辛殿皆上榜

台北市衛生局今（9）天公布火鍋料抽驗結果，共計抽驗60件，其中6件品質不符規定，包含知名餐飲業者鍋爸、雅香、辛殿麻辣鍋都被點名，衛生局呼籲農友正確使用農藥，同時提醒民眾在烹煮前，可以流動清水沖洗後浸泡，以減少農藥殘留的情況。

北市衛生局指出，本次一共抽驗60件產品，包括高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件，結果有3件蔬菜檢出農藥殘留，2件花生粉檢出黃麴毒素，1件豆腐類產品檢出防腐劑甲苯酸。

其中，鍋爸鴛鴦鍋西門店青江菜驗出「波芬芮」超標，雅香自助火鍋城的花生粉、井上小吃店的花生驗出「黃麴毒素」超標，富樂台式涮涮鍋的豆腐驗出「甲苯酸」，而辛殿麻辣鍋青江菜驗出「芬普尼」超標，鼎楓寶島火鍋的香菜則被驗出農藥殘留超標。

火鍋料抽檢結果不符規定名單。圖／翻攝自台北市衛生局官網

衛生局呼籲農友正確使用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥問題，此外，民眾在食用或是烹調前，先以流動的清水沖洗，再以水浸泡10到20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2到3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式，以減少降低農藥殘留。

台視新聞／劉芝宇 責任編輯／馮康蕙

