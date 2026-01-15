北市抽驗生鮮水產共5件不合格 旭集、遠東咖啡甲殼類重金屬超標

台北市衛生局今天表示，去年11月執行生鮮水產品第三波抽驗專案，隨機抽驗市售水產品32件，共計5件不合格、不合格率15.6%，包含旭集天母店的冷凍旭蟹、遠東咖啡自助餐廳三點蟹等檢出重金屬鎘高於標準，已違反食安法，移請來源地轄管衛生局依權責辦理。

台北市衛生局發布114年11月執行生鮮水產品第三波抽驗專案結果，前往賣場、餐廳、市場等處隨機抽驗32件水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類，依產品種類檢驗動物用藥多重殘留（48項）、孔雀綠及結晶紫及其代謝物（4項）、重金屬（鎘、鉛、甲基汞）及組織胺；共計5件不合格、不合格率15.6%。

針對不合格樣態，衛生局指出，有2件黃魚分別檢出還原型結晶紫1.2ppb及1.7ppb，不符合動物用藥殘留標準，違反此項不得檢出的規定，依據食品安全衛生管理法規定，應處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並應予沒入銷毀。

衛生局說明，還原型結晶紫可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對人體有致癌風險，並未准用於食用水產品，為不得檢出之動物用藥。

其次，旭集天母店的冷凍旭蟹、遠東咖啡自助餐廳三點蟹、七海餐飲事業股份有限公司的旭蟹等3件甲殼類，分別檢出重金屬鎘每公斤0.8、1.1及1.5毫克重金屬鎘，高於標準每公斤0.5毫克，不符合食品中污染物質及毒素衛生標準規定，已違反食安法，依規定應予沒入銷毀並限期改正。若屆期未改正，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，這3件產品已移請來源地轄管衛生局依權責辦理。

衛生局補充，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；水產品中重金屬的來源，主因是生長於受污染的水體，都可能含有微量重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低攝取風險。