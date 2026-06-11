北市抽驗穀豆類10不合格 綠豆、大麥驗出農藥殘留超標

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【緯來新聞網】台北市政府衛生局公布115年穀豆類產品抽驗結果，4月份於零售業者、超市及賣場等通路共抽驗30件產品，其中3件不符規定，不合格率達10，包括1件大麥及2件綠豆各檢出1項殘留農藥超標，違反衛生福利部「農藥殘留容許量標準」規定。

台北市政府衛生局公布115年穀豆類產品抽驗結果。（圖／北市衛生局官網）

本次抽驗的30件穀豆類產品中，輸入產品占25件、國產5件，品項涵蓋綠豆10件、芝麻5件、燕麥4件、黃豆2件、紅豆2件，以及薏仁、黑豆、米、小米、紅藜、蕎麥、大麥各1件。檢驗項目依品項而定，包括農藥殘留、磷化氫、環氧乙烷、重金屬（鉛、鎘、汞、砷）及脫氧雪腐鐮刀菌烯醇。

針對不符規定的產品，北市衛生局已要求販售業者立即下架、不得販售，並追查違規產品來源，由於源頭為外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理後續裁處。

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台北市政府衛生局公布115年穀豆類產品抽驗結果。（圖／北市衛生局官網）

依據食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，食品殘留農藥含量超過安全容許量即屬違規，可依同法第44條第1項第2款，對負責業者處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局強調，食品安全首重源頭把關，進口商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，中、下游業者也應保存來源憑證，以利溯源管理。

台北市政府衛生局公布115年穀豆類產品抽驗結果。（圖／北市衛生局官網）

衛生局並提醒，民眾烹調穀豆類前可先以流動清水沖洗，再浸泡10至20分鐘，最後以自來水沖洗2至3遍，有助降低農藥殘留；選購時建議挑選信譽良好的商家或具農政機關核發標章的產品。如有食安疑義，可撥打1999市民熱線（外縣市請撥02-27208889）轉7079，詳細稽查結果可至台北市政府衛生局網站查詢。

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