北市抽驗網購年貨 4種菇類農藥超標、紹酒雞腸桿菌科超標

〔記者孫唯容／台北報導〕現代人生活節奏快，網路購物成為趨勢，不少人也選擇上網購買年節食品，台北市府針對春節期間販售的食品電商平台進行抽驗，總計抽驗30件產品，「品質不符規定」部分有6件菇類檢出殘留農藥不符規定，其中1件巴西蘑菇同時檢出重金屬鎘不合規，以及商家「蔣府宴」的詩仙紹酒雞檢出腸桿菌科超標。「標示不符規定」部分有商家「買多多」的高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝不合規、商家「蓬萊寶島」金元寶軟糖包裝成分未標示食品添加著色物。

北市衛生局指出，本次共查驗30件產品，包含冷凍冷藏調理食品10件、糖果9件、菇類9件、竹笙1件及花生及其製品1件，依品項擇定檢驗項目包括檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目，有5件菇類(茶樹菇2件、巴西蘑菇、鹿茸菇及猴頭菇各1件)檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，1件巴西蘑菇同時檢出殘留農藥不符規定及重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」。

其中momo購物網的賣家邱O景販售的鹿茸菇，檢測出農藥殺菌劑「撲滅寧」不符農藥殘留容許量標準；momo購物網的台瑞格有限公司的茶樹菇檢測出農藥殺菌劑「可尼丁」不符農藥殘留容許量標準；蝦皮購物網的五全食品行販售的巴西蘑菇，檢測出檢出重金屬鎘、檢測出農藥殺菌劑「貝芬替」不符農藥殘留容許量標準；蝦皮購物網的金海相商行的巴西蘑菇，檢測出農藥殺菌劑「撲滅寧」不符農藥殘留容許量標準；蝦皮購物網的德順辰記香菇行茶樹菇，檢測出農藥殺菌劑「芬普尼、芬普尼代謝物、賽洛寧」不符農藥殘留容許量標準；蝦皮購物網的爾邦德股份有限公司的猴頭菇，檢測出農藥生長調節劑「克美素」不符農藥殘留容許量標準。另外，「蔣府宴」的1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞檢出腸桿菌科超過衛生標準。

「買多多」的1件高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」，商家「蓬萊寶島」1件金元寶軟糖檢出食品添加物著色劑，惟產品外包裝成分未標示檢出之添加物。

北市衛生局指出，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；重金屬不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者；微生物不符「食品微生物衛生標準」者，係違反食品安全衛生管理法第17條之規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；標示有不實、誇張或易生誤解之情形者，可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，依同法第45條處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；標示不全者，可依違反食品安全衛生管理法第22條第1項之規定，依同法第47條處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

