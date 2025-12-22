北市抽驗網購醃漬食品 快車肉乾、momo都違規

「快車肉乾」、「momo購物網」被檢驗出雖含甜味劑，但外包裝成分未如實標示。（圖／翻攝自台北市政府衛生局官網）





台北市衛生局今（22）日公布114年度網購醃漬食品抽驗結果，共抽驗25件產品，其中5件因標示不符規定而被查獲，不合格率達20%。違規產品包括「快車肉乾」、以及「momo購物網」與「蝦皮購物」販售的柚仔果、洛神、化核應子等，這些產品雖檢出甜味劑，但外包裝成分未如實標示。台北市衛生局已要求業者或平台下架違規商品，並依法追查源頭責任。

衛生局指出，本次抽驗產品涵蓋醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件。檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、漂白劑、殺菌劑及著色劑等食品添加物，整體檢驗結果大多符合規定，僅5件產品因標示不符規定而被列為不合格。

違規產品包括「momo購物網」販售的柚仔果，檢出甜味劑「蔗糖素」， 但外包裝未標示，來源廠商為赤柑食品；「momo購物網」八仙果（清涼型）檢出甜味劑「蔗糖素」，同樣未標示，來源廠商為恩澤企業社；「蝦皮購物-梅工坊」洛神花檢出甜味劑「環己基（代）磺醯胺酸鹽」，外包裝未標示，且標示的甜劑「紐甜」未檢出，來源廠商為梅工坊蜜餞專賣店；「快車肉乾」H19化核應子檢出甜味劑「蔗糖素」，外包裝未標示，來源廠商為青草地食品有限公司；「蝦皮-甜園小舖」八仙果（赤小柚）則檢出甜味劑「醋磺內酯鉀」及「環己基（代）磺醯胺酸鹽」，外包裝同樣未標示，來源廠商為甜園。

「momo購物網」販售的柚仔果，檢出甜味劑「蔗糖素」， 但外包裝未標示。（圖／翻攝自台北市政府衛生局官網）

台北市衛生局表示，針對不符規定的產品，已要求業者或平台立即下架，並通知消費者不得販售。若產品來源屬外縣市，則已移送當地衛生局處理；若為台北市業者，經查屬實違規，將依法開罰。

