北市抽驗肉加工食品 石二鍋芋香貢丸標示不合格

（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市衛生局今天公布市售肉加工產品抽驗結果，在夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗的29件中有2件產品不合格，包含石二鍋的芋香貢丸標示為豬肉卻含有雞成分。

台北市衛生局去年底至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗29件市售肉加工產品的動物性成分，在今天公布結果，有2件產品不合格。

依據衛生局公布名冊，不合格產品為在石二鍋台北安居店抽驗的芋香貢丸，因標示為豬肉卻檢出雞成分陽性；以及大翔鐵板燒長安店的特製牛肉片，標示為牛肉卻檢出豬成分陽性。

衛生局表示，依據食品安全衛生管理法，食品外包裝標示不實可處新台幣4萬元至400萬元罰鍰，此次公布2件不合格產品來源皆為外縣市業者，已移請當地衛生局查處。（編輯：李淑華）1150127