北市抽驗蔬果農藥殘留超標！ 共11件產品不符規定

北市衛生局公布各市場、超市、餐飲店家等生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，共有11件產品不符規定。

其中，內湖知名「七海餐廳」的香菜被檢出多達10項農藥殘留，包含公告禁用農藥陶斯松及超標的殺菌劑等成分，該餐廳的南部蔥也未達標準，相關產品均已下架，並移請雲林縣衛生局追查來源及開罰。

另外，有多家業者的蔬果被檢出違規，包含「福運生鮮」、「全國健康素食士林天母店」、「翡宴印度餐廳」。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

