北市抽驗蔬果驚見農藥超標！「格蘭芽、菠菜」等5件上榜

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

為保障民眾食用生鮮蔬果的安全，臺北市政府衛生局公布最新一波（114年11月）生鮮蔬果抽驗結果。本次針對市場、超市、賣場及餐飲店共計抽驗 50 件產品，結果竟有 5 件不符合規定，不合格率達 10%。其中，「格蘭芽」違規情況最嚴重，共有 2 件檢出農藥殘留超標，其餘違規品項包括青蔥、甜椒及菠菜。

臺北市政府衛生局公布最新一波生鮮蔬果抽驗結果。其中有 5 件不符合規定，違規品項包括格蘭芽、青蔥、甜椒及菠菜。（圖／臺北市政府衛生局）

本次不合格名單中包含於「同學の店」抽驗到的「格蘭芽（粗）」、「格蘭芽（細）」；於「三軍總醫院營養部」所抽驗到的「青蔥」；於「臺北市第二果菜批發市場19-09攤」所抽驗到的「彩色甜椒」及於「無市招攤販」所抽驗到的「菠菜」。

廣告 廣告

針對以上產品，北市衛生局已經要求抽驗地點下架不得販售，並移請所轄衛生局處辦。若來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

北市衛生局強調，殘留農藥超標違反《食安法》第 15 條規定，責任業者將面臨新臺幣 6 萬元以上、2 億元以下罰鍰。若販售業者無法交代產品來源，依同法第 47 條，可處新臺幣 3 萬元以上、300 萬元以下罰鍰。



更多FTNN新聞網報導

隨機砍人場景忘不掉！ 台北市衛生局急籲撥打「2專線」尋求情緒支持

佳德鳳梨酥遭爆有異物！稽查抓到2缺失...業者急喊「已還清白」衛生局回應了

佳德鳳梨酥驚見「黑色異物」 北市衛生局查獲2項缺失限12/16前改善

