北市抽驗蔬果 三總青蔥不合格

台北市衛生局定期會前往市場、賣場、餐飲店等處進行農藥殘留檢測。（孫敬攝）

台北市衛生局26日公布11月份生鮮蔬果抽驗結果，抽驗的50件產品中，共有5件不符規定，不合格率達10％，其中三軍總醫院營養部使用的青蔥遭檢驗出殺蟲劑及殺菌劑，目前違規產品均已下架，衛生局也移請來源縣市衛生局依法嚴處。

為維護市民食用安全，衛生局定期前往市場、賣場、餐飲店等處檢測農藥殘留，本次不合格的名單中，三軍總醫院料理使用的青蔥檢出殺蟲劑含量0.35ppm（標準為0.01ppm以下），以及殺菌劑0.06ppm（不得檢出）。

此外，台北市信義區「同學の店」販售的細、粗款格蘭芽；第二果菜批發市場19-09攤彩色甜椒；松山區南京東路5段291巷口攤販菠菜，分別檢測出1至2項殺蟲劑或殺菌劑殘留不符標準。

針對不合格產品，衛生局已第一時間命令業者下架不得販售。經追查來源多屬外縣市，包含雲林、彰化、南投縣等地，現已移請所轄衛生局處理，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反《食品安全衛生管理法》規定辦理。

衛生局表示，殘留農藥含量不符標準者，將處業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

同時，衛生局現已通知台北農產運銷股份有限公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格。

衛生局表示，每年均會訂定食品抽驗專案計畫，會依據風險性、節慶、季節等因素專案抽驗，提醒相關從業人員應重視個人衛生做定期體檢。隨著年關將近，衛生局下一步也將對年節食品抽檢，抽驗地點涵蓋年貨街、食品行、年菜餐廳、超市、賣場、市場、便利商店，詳細調查預計於農曆年前公布。