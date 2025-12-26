北市抽驗蔬果10％農藥不合格 三總青蔥殺蟲劑超標34倍

北市衛生局定期會前往市場、賣場、餐飲店等處進行農藥殘留檢測。（示意圖／本報資料照片）

台北市政府衛生局26日公布11月份生鮮蔬果抽驗結果。為維護市民食用安全，本次抽驗的50件產品中，共有5件不符規定，不合格率達10％。其中三軍總醫院營養部使用的青蔥遭檢驗出殺蟲劑及殺菌劑，目前違規產品均已下架，北市衛生局也移請來源縣市衛生局依法嚴處。

北市衛生局11月份生鮮蔬果抽驗結果，含三軍總醫院營養部在內共有5個品項不合格。（台北市衛生局提供／孫敬台北傳真）

為維護市民食用安全，衛生局定期前往市場、賣場、餐飲店等處進行農藥殘留檢測，本次不合格的名單中，最屬「三軍總醫院」營養部為重點關注對象，該醫院料理使用的青蔥檢出殺蟲劑含量0.35ppm（標準為0.01ppm以下），以及殺菌劑0.06ppm（不得檢出）。此外，台北市信義區「同學の店」販售的細、粗款格蘭芽；第二果菜批發市場19-09攤的彩色甜椒；松山區南京東路5段291巷口攤販的菠菜，也分別檢測出1至2項殺蟲劑或殺菌劑殘留不符標準。

針對不合格產品，衛生局已第一時間命令業者下架不得販售。經追查來源多屬外縣市，包含雲林、彰化、南投縣等地，現已移請所轄衛生局處理，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反《食品安全衛生管理法》規定辦理。衛生局表示，殘留農藥含量不符標準者，將處業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局回應，已通知台北農產運銷股份有限公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

