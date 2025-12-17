北市抽驗豆製品 7件不合格
台北市衛生局17日公布最新抽驗市售豆製品、豆漿檢驗結果，有7件不符規定、不合格率8.2％，其中包括宋江餡餅粥、全之鄉飲食店、京鼎樓小吃店均上榜，衛生局強調，已要求違規產品下架不得販售，產品來源屬外縣市者，已移請轄管衛生局。
衛生局派員前往傳統市場、超市、餐飲店抽驗85件市售豆製品、豆漿，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目。
檢驗結果昨出爐，有7件不合格產品，分別為宋江小吃店（宋江餡餅粥）板豆腐、京鼎樓小吃店板豆腐及內湖區內湖路一段攤販豆腐等3件豆腐產品，檢出含防腐劑苯甲酸；全之鄉飲食店豆干、環南素食行豆干防腐劑苯甲酸超標；全之鄉飲食店豆干絲產品驗出殺菌劑過氧化氫；榮濱商圈茂億食品行豆干絲同時檢出殺菌劑過氧化氫及苯甲酸超標。衛生局已命抽驗地點下架違規產品不得販售，追查來源屬外縣市已移請轄管衛生局。
衛生局食藥科長林冠蓁表示，不符規定產品依違反《食安法》可處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。販賣業者倘無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依違反《食安法》規定，可處3萬元至300萬元罰鍰。
衛生局說明，苯甲酸為可合法使用防腐劑，依據衛福部食藥署公告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，苯甲酸可使用於「豆皮豆干類」產品，如豆干、豆干絲、豆皮、豆包等，用量為0.6g／kg以下，但不得使用於「豆腐類產品」，如板豆腐、凍豆腐。
至於過氧化氫俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具漂白、防腐效果，常用於豆製品如豆腐、豆干、豆干絲、麵腸加工過程，但依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，於食品中不得殘留。
其他人也在看
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 223
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 143
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 67
力挺卓榮泰「不副署」謝長廷：在野不敢倒閣是沒信心得到人民支持
[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手惡修財劃法、強推反年改，行政院提出覆議又遭藍白否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，綠營和台派支持者一片叫好，藍白陣營則批評毀憲獨裁。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷透過臉書力挺行政院長卓榮泰，他並表示，不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量！立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台。多數黨立委不敢提倒閣，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。 謝長廷16日在臉書發文寫道：「卓榮泰是太上皇？！『卓榮泰、太上皇、毀憲！罪人！』我在吃牛肉麵的小店，從右上角電視機傳來尖銳的聲音，嚇我一跳，卓院長是太上皇？那我這位前院長不就要升級為『無上皇』了！仔細一看，才知道是卓院長宣布拒絕副署財劃法等違憲法律，因而引來尖銳的質疑和批判。我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』、比較差的是『對立與內耗，弱化國力』、最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』。」 謝長廷指出：「目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 429
立院、政院僵局有解嗎？媒體人曝結局
[NOWnews今日新聞]針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 86
驚！知名小吃店豆腐驗出違規添加 北市衛生局急下架追源頭
【記者張綵茜／台北報導】台北市衛生局最新豆製品、豆漿專案抽驗結果今（17日）出爐，共85件樣品中有7件不合格，不符規定率達8.2%，其中包含多家知名店家的豆腐、豆干與干絲產品遭檢出防腐劑苯甲酸超標或過氧化氫；衛生局已要求下架並追查來源，違者最高可罰300萬元。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
衛福部5官員涉霸凌遭彈劾！ 石崇良：不排除重啟調查
監察院通過彈劾案，衛福部簡任主管林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳、劉玉娟等5人因涉嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，彈劾均告成立並移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良回應，若有新事證不排除重啟調查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 16 小時前 ・ 18
北市衛生局抽驗 京鼎樓、宋江「豆製品防腐劑超標」遭下架
台北市衛生局執行市售豆製品及豆漿專案抽驗，共計抽驗85件產品，檢驗結果顯示7件不符規定，不合格率達8.2%，違規項目包含防腐劑苯甲酸超標、過氧化氫殘留等，當中不乏知名餐飲店家。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
長者肺鏈疫苗擬改打1劑 專家：保護力長、範圍廣
（中央社記者曾以寧台北17日電）國內目前提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，須接種2劑。疾管署預計明年改為接種單劑新型20或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗；專家李秉穎說，新疫苗保護力長且涵蓋範圍廣。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
北市抽驗85件豆製品豆漿 7件不合格占8.2%
（中央社記者楊淑閔台北17日電）台北市衛生局今天發布，在傳統市 場、超市、餐飲店等處隨機抽樣85件豆製品、豆漿，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，結果有7件不符規定，不合格率8.2%。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 18 小時前 ・ 2
衛福部砸千億推大健康產業 再生醫療法明年上路
台灣生技醫療產業將迎來政府史上最大規模投資，預期投入金額逾千億元。衛福部長石崇良在生策會會員大會專題演講中透露，已編列800多億元預算，啟動兩大重點計畫，另有其他產業型計畫正向行政院爭取中。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
看不下去！政院不副署財劃法 林濁水警告民進黨「舊傷」未癒：當家又加碼對立
行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署的憲政首例。總統賴清德昨（15）日深夜發表談話，批判在野黨獨裁，立法院朝野攻防仍持續。對此，前民進黨立委林濁水直言，不副署固然超威，但本質上是當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布，對立法院11月14日三讀通過的再修版《財劃法》決定不予副署。他強調，面對行政、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
民團憂財劃法傷弱勢 賴總統支持卓榮泰不副署
（中央社記者曾以寧台北16日電）總統賴清德今天出席社福總盟餐會再提支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法。社福總盟也憂心，修財劃法後部分縣市加碼普發，缺乏財政紀律，會傷害最需要協助的弱勢。中央社 ・ 1 天前 ・ 2
處理職場霸凌草率 監察院糾正衛福部 彈劾5官員
台北市 / 綜合報導 衛福部5位簡任主管，涉嫌在督導業務時，濫用核稿職權。以不合理退文方式刁難部屬，並且謾罵、對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇來樹立權威。監察院今天通過監委提案，將這五人彈劾，並且送懲戒法院來審理。同時，監委也針對衛福部處理霸凌案，調查草率、人事處未能及早防範，通過糾正衛福部。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
政院不副署財劃法 黃偉哲公開回應了
行政院長卓榮泰不副署在野版的「財劃法」，台南市長黃偉哲今天受訪時認為，立法院通過不符合民眾利益，且有違憲之嫌的法案，對於閣揆的做法，他支持、肯定。黃偉哲今天一早到龍崎參加空山祭宣傳活動時，面對媒體詢問行政院不副署財劃法，他做出以上的回應。黃偉哲說，無論是針對財劃法或所謂停砍軍公教年金，對國家財政，以自由時報 ・ 1 天前 ・ 15
支持卓榮泰不副署財劃法 賴總統出席感恩餐會播影片批藍白
政治中心／綜合報導總統賴清德和行政院長卓榮泰，今（16日）天晚間共同出席社福總盟感恩餐會，總統上台致詞時，除了肯定社福團體長期對社會的貢獻，也提到藍白強行通過的爭議法案，嚴重影響各地方政府的社會福利，總統以播放影片說明，台下民眾聽得認真，還有人拿手機起來，全程錄影。民視 ・ 23 小時前 ・ 17
冬至吃得安心 新北抽驗湯圓火鍋食材 62 件全數合格
（記者陳志仁／新北報導）天氣逐漸轉涼，加上冬至習俗影響，民眾常以熱騰騰的湯圓或火鍋暖身、團聚共享美食；為保障市 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話