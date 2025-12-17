北市抽驗豆製品 7件不合格

台北市衛生局17日公布最新抽驗市售豆製品、豆漿檢驗結果，有7件不符規定、不合格率8.2％，其中包括宋江餡餅粥、全之鄉飲食店、京鼎樓小吃店均上榜，衛生局強調，已要求違規產品下架不得販售，產品來源屬外縣市者，已移請轄管衛生局。

衛生局派員前往傳統市場、超市、餐飲店抽驗85件市售豆製品、豆漿，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目。

檢驗結果昨出爐，有7件不合格產品，分別為宋江小吃店（宋江餡餅粥）板豆腐、京鼎樓小吃店板豆腐及內湖區內湖路一段攤販豆腐等3件豆腐產品，檢出含防腐劑苯甲酸；全之鄉飲食店豆干、環南素食行豆干防腐劑苯甲酸超標；全之鄉飲食店豆干絲產品驗出殺菌劑過氧化氫；榮濱商圈茂億食品行豆干絲同時檢出殺菌劑過氧化氫及苯甲酸超標。衛生局已命抽驗地點下架違規產品不得販售，追查來源屬外縣市已移請轄管衛生局。

衛生局食藥科長林冠蓁表示，不符規定產品依違反《食安法》可處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。販賣業者倘無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依違反《食安法》規定，可處3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局說明，苯甲酸為可合法使用防腐劑，依據衛福部食藥署公告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，苯甲酸可使用於「豆皮豆干類」產品，如豆干、豆干絲、豆皮、豆包等，用量為0.6g／kg以下，但不得使用於「豆腐類產品」，如板豆腐、凍豆腐。

至於過氧化氫俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具漂白、防腐效果，常用於豆製品如豆腐、豆干、豆干絲、麵腸加工過程，但依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，於食品中不得殘留。