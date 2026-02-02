北市抽驗醃漬蔬果！6件品質不符、4件標示違規 名單曝

全聯大同延平北分店的化核李桔標示不符規定，已移請所轄衛生局後續辦理。（台北市衛生局提供／孫敬台北傳真）

年關將近，台北市衛生局今日公布民國114年10月底醃漬及脫水蔬果抽驗結果，共有6件品質不符規定，另有4件商品標示不符規定。衛生局已責令販售業者將不合格產品全面下架，來源若為外縣市已移請當地衛生機關辦理；轄內製造或責任業者裁罰3萬元；無法具體指明來源也開發3萬元。

衛生局針對便利商店、大賣場、傳統市場及觀光商圈等批發零售場域抽驗。總計80件的產品抽查中，檢驗項目涵蓋防腐劑、漂白劑、殺菌劑、著色劑及甜味劑等添加物。結果顯示共有6件品質不符規定，另有4件商品標示不符規定。

好想摸魚莊敬店的1件蕾心菜，遭檢出漂白劑二氧化硫超標。（台北市衛生局提供／孫敬台北傳真）

木新市場廖辰宇攤位及環南市場清心酸菜豬與鴨血專賣各1件酸菜，遭檢出漂白劑二氧化硫超標。（台北市衛生局提供／孫敬台北傳真）

家福福天母分店的野生金桔標示不符規定，已移請所轄衛生局後續辦理。（台北市衛生局提供／孫敬台北傳真）

Miso微笑韓國料理的1件泡菜產品檢出甜味劑糖精。（台北市衛生局提供／孫敬台北傳真）

品質不符規定的產品細項中，包含木新市場廖辰宇攤位及環南市場清心酸菜豬與鴨血專賣各1項酸菜、好想摸魚莊敬店的1件蕾心菜跟1件酸白菜，遭檢出漂白劑二氧化硫超標；東杰商行的1件小朴菜檢出防腐劑苯甲酸超標，以及Miso微笑韓國料理的1件泡菜產品檢出甜味劑糖精。衛生局調查，4件商品標示不符規定的產品來源為外縣市，已移請當地衛生機關辦理。

若經查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》第18條及第47條第9款規定，處製造業者3萬元以上至300萬元以下罰緩，其中好想摸魚莊敬店1件酸白菜產品因業者無法清楚指明來源，妨礙衛生局進行追蹤，已依《食品安全衛生管理法》裁處3萬元。

另外，標示不符規定的，分別有全聯大同延平北分店的化核李、家福福天母分店的野生金桔、家樂福超市北投光明店的紫蘇梅，以及全聯東門店的日式梅肉等，皆已移請所轄衛生局後續辦理。

衛生局說明，苯甲酸為常見的合法防腐劑，在法規合理限量下使用無慢性毒性風險；漂白劑二氧化硫若攝取過量，易引發呼吸道不適或腸胃道不適；糖精若過量食用，也可能造成腸胃不適。衛生局提醒，選購這類醃漬蔬果時，應避開顏色異常白皙、過於鮮亮，或是帶有刺鼻氣味的產品，並確認產品包裝標示是否完整揭露資訊。

