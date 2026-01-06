北市抽驗食品容器具 特力屋、家樂福、大戶屋違規

台北市衛生局公布114年度食品容器具及循環杯抽驗結果，總計40件受檢產品中，有3件因標示不符規定遭到裁罰，分別為特力屋士林店販售的礦岩鑄造不沾雪平鍋、家樂福內湖店使用的樂福食堂餐盒，以及大戶屋大安店的新版櫻花日式餐盒。

塑膠類食品容器具的耐熱溫度可能因不同規格或加工方式而有所差異，產品實際耐熱溫度應以製造商標示為準。 （示意圖／Pixabay）

此次抽驗涵蓋多種材質的食品容器具，包含塑膠容器具15件、淋膜紙容器5件、免洗筷子5件、玻璃或陶瓷器及施琺瑯容器5件、PTFE塗層不沾鍋5件，以及不鏽鋼內膽保溫瓶5件。衛生局依據各產品屬性進行檢驗，項目包括材質鑑別、耐熱性試驗、材質試驗、溶出試驗、雙酚A總含量、螢光增白劑及鉛、銻等重金屬，檢驗結果全數符合規定。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說明，特力屋士林店販售的礦岩鑄造不沾雪平鍋因未明確指稱材質名稱及耐熱溫度，已由新北市衛生局裁罰3萬元。家樂福內湖店的樂福食堂使用餐盒則因外箱耐熱溫度標示與本體不相同，遭裁罰4萬元。大戶屋大安店的新版櫻花日式餐盒則是國內負責廠商地址標示不齊全，目前由新北市衛生局處辦中。

林冠蓁提醒，塑膠類食品容器具的耐熱溫度可能因不同規格或加工方式而有所差異，產品實際耐熱溫度應以製造商標示為準。民眾購買前應先確認材質名稱、耐熱溫度及使用注意事項或微波等警語，選購標示完整的產品，並依照標示事項正確使用。當產品發生破損或裂痕時，應立即更換，以確保使用安全。

台北市衛生局今公布114年度「食品容器具及循環杯抽驗結果」。（圖／台北市衛生局提供）

