北市抽驗 辣椒、菠菜及雜柑農藥超標

台北市產業局市場處昨（二十七）日表示，台北農產十二月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗近一千二百件蔬果，檢驗結果一千一百多件合格，另有九十件不符規定，主要不合格品項為辣椒、菠菜及雜柑，不符規定蔬果完成攔截報廢，銷毀重量總計一萬四千五百多公斤。

台北市第一、二果菜批發市場委託北農經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，每日進場拍賣果菜進行農藥殘留抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，北農隨即禁止該批貨交易，並且暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣。

倘若檢驗不合格報廢銷毀，同時依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

北市市場處指出，每年補助北農購買相關檢驗耗材，預計檢驗量能達到一萬三千件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，北農針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善。