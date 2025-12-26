北市抽驗「醫院餐」也出包！ 三軍總醫院爆蔬果農藥超標 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

蔬果農藥違規連大醫院都上榜！台北市衛生局今（26）日公布11月生鮮蔬果抽驗結果，檢驗結果5件產品不符規定，其中就包括在三軍總醫院營養部抽驗到的「青蔥」，檢出二種農藥違規，除要求下架違規產品之外，也針對供應來源的彰化縣業者移請彰化縣衛生局調查，可處分業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，11月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果5件產品不符規定，不合格率10%。

不合格名單中，「三軍總醫院營養部」抽驗到的「青蔥」檢出殺蟲劑滅芬諾 0.35ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑賽氟滅0.06ppm（標準：不得檢出），來源廠商為彰化縣二林鎮（供應代號：N88301-121）。

另外，台北市信義區「同學の店」則一口氣有兩樣「格蘭芽（粗）」不合格，分別檢出殺菌劑滅普寧0.07ppm（標準：0.01ppm以下）及殺蟲劑賽洛寧1.3ppm（標準：1.0ppm以下），來源廠商來自雲林縣的黎姓及黃姓業者。同樣移請移請雲林縣衛生局調查。

台北市衛生局強調，針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

台北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，依違反食品安全衛生管理法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

照片來源：台北市衛生局提供

