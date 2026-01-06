北市抽驗 3餐具標示不符規定

台北市衛生局6日公布抽驗食品容器具及循環杯結果，40件食品容器具及27件循環杯品質及清潔度皆符合規定，但特力屋士林店販售的礦岩鑄造不沾雪平鍋、家樂福內湖店樂福食堂使用餐盒、大戶屋大安店新版櫻花日式餐盒3件產品不符規定。衛生局表示，3件產品來源皆為外縣市，已移請所轄衛生局查處。

衛生局說明，此次食品容器具抽驗包含15件塑膠容器具、5件紙容器有淋膜、5件免洗筷子、5件玻璃容器、5件PTFE塗層不沾鍋及5件不鏽鋼內膽保溫瓶，依產品屬性擇定檢驗項目，包含材質鑑別、耐熱性試驗、材質試驗、溶出試驗、雙酚A總含量、螢光增白劑及重金屬（鉛、銻）等，檢驗結果均符合規定，但有3件產品標示不合格。

衛生局表示，另依北市環保局提供環保杯租借服務門市，抽驗27件循環杯，檢驗項目為澱粉殘留物、脂肪殘留物、蛋白質殘留物及烷基苯磺酸鹽（ABS）殘留，皆符合規定。

衛生局指出，食品容器具標示不符規定分為：特力屋士林店販售的礦岩鑄造不沾雪平鍋，未明確指稱材質名稱及耐熱溫度，新北市衛生局裁罰3萬元；家樂福內湖店樂福食堂所使用的餐盒，外箱耐熱溫度標示與本體不相同，新北市衛生局裁罰4萬元；大戶屋大安店所使用的新版櫻花日式餐盒，國內負責廠商地址不齊全，新北市衛生尚在處理當中。

衛生局表示，食品容器具未依《食品安全衛生管理法》第26條規定應標示未標示者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並命業者將違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣；另外依《食品安全衛生管理法》第28條規定未明確標示者，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。