北市抽驗80件醃漬及脫水蔬果 6件違規、占7.5%

（中央社記者楊淑閔台北2日電）台北市衛生局今天發布，抽驗市售80件醃漬及脫水蔬果（含蜜餞）食品80件，依品項檢驗防腐劑等項目，計6件品質不符規定、不合格率7.5%，包含酸菜、蕾心菜、酸白菜等。

為確保食品安全，衛生局召開例行記者會發布醃漬及脫水蔬果（含蜜餞）的食品安全抽驗結果，樣品取自北市便利商店、大賣場、傳統市場及觀光商圈等批發零售場所，共計80件，依品項檢驗防腐劑、漂白劑、殺菌劑、著色劑及甜味劑等項目。

廣告 廣告

衛生局說，有6件不合格，包含酸菜2件、蕾心菜1件、酸白菜1件，檢出漂白劑二氧化硫超標；小朴菜1件檢出防腐劑苯甲酸超標；泡菜1件檢出甜味劑糖精。已令販售業者立即下架。

依法處置方面，衛生局說明，酸菜2件、蕾心菜1件及小朴菜1件，經查來自外縣市，已移請所轄衛生局辦理，經確認屬實，將依違反食品安全衛生管理法，處製造業者或責任廠商新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

另1件泡菜是北市業者製造，已依食安法規定，裁處製造業者3萬元。至於1件酸白菜，因業者無法具體指明實際來源，妨礙後續源頭追蹤查核，已依食安法規定，裁處業者3萬元。

衛生局說明，苯甲酸為常見防腐劑，依法規限量合理使用，對人體健康無慢性毒性風險；二氧化硫屬漂白劑，過量攝取可能引發呼吸道或腸胃道不適，氣喘或過敏體質者應特別留意；糖精則是甜味劑，在法規容許範圍內使用對健康無虞，但過量仍可能使腸胃不適。

綜合以上，衛生局提醒民眾，選購醃漬及脫水蔬果時，應留意產品顏色是否過白或太鮮亮，避免購買有刺鼻或不自然氣味產品，並要確認產品標示是否完整，以確保食安。（編輯：李淑華）1150202