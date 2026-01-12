北市拋營養午餐免費! 小黨轟蔣萬安"政策買票"釀群起效尤

政治中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 台北報導

日前台北市拋出營養午餐免費，各縣市紛紛跟進，22個縣市中只剩新北、嘉義縣市和屏東未跟進或評估中。多個小黨組成的「台灣前進陣線」召開記者會，怒批蔣萬安的行為，是「最廉價的政策賣票」，造成其他首長群起效尤，沒有監督和配套措施的情況下，犧牲的是孩子的健康。

小黨代表高舉標語，呼喊口號，怒批營養午餐全額免費，無配套措施，是在大撒幣，更把矛頭指向，率先拋出政策的台北市長蔣萬安。

時代力量黨主席王婉諭：「我們認為這是最廉價的政治買票，台北市是擁有全台最多資源，本來應該要扮演著領頭羊的角色，透明的計價公式，又或者是試辦，什麼叫做高品質，讓大家放心的食農教育。蔣萬安市長卻選擇用最懶惰的方法，全面地來買單，政治買票。 」





時代力量黨主席王婉諭怒批蔣萬安政策買票，更點出政府全額買單，將鎖死供餐成本，一旦物價上漲，廠商使用的食材、菜色，都可能大打折扣。他們舉例，雲林營養午餐一天的預算約50元，直轄市的高雄57元，扣除人事、水電、運送成本，食材費用剩多少？孩子們真的能吃得健康嗎？

新北新莊議員參選人（台灣綠黨）甘崇緯：「水果、優酪乳越來越少，加工食品越來越多，甚至菜裡有異物的狀況，要求停止表面上的福利競賽，請先提升營養午餐的品質。」





台北港湖議員參選人（台灣基進）吳欣岱：「免錢的最貴，不是因為家長不需要補助，而是因為完全沒有配套措施的全面免費，品質下降、浪費增加、資源排擠。政策在選舉年非常有吸引力的，（但）孩子的健康不應該變成選舉工具。」





台灣基進的吳欣岱質疑"免費的最貴"，以2021年宜蘭營養午餐食安風波為例，免費政策上路後，品質下降、廚餘暴增，甚至爆發食物中毒事件，呼籲應該有更完整的監督制度，並盡快通過"學校供餐法"，保障孩子吃的健康。





