北市拒加碼普發現金 議會綠黨團暫擱置市府總預算案

台北市政府總預算案今（5）日送交市議會大會一讀，不過民進黨籍議員顏若芳因不滿市府直接否定綠黨團提出的北市普發現金提案，將包含總預算在內的17市府提案全數暫時擱置，盼市府來溝通說明。





台北市議會今下午召開定期大會，北市府提交明（2026）年度總預算案、今年度第二次追加減預算等共17案進入一讀會，全被顏若芳以有意見為由暫擱。



顏若芳表示，這次主要針對普發現金議題而暫擱預算，從上週到這週，台北市府說明北市沒條件，但財政局給的資料，很多都是預估未來建設，但未來很多都說不準，她質疑財政局要如何初估？包含捷運等建設，也都是中央每年設計規畫都會有補助，但北市把全部數字兜一起「玩數字遊戲」，這不合理。



她指出，這次財劃法修正，台北市多拿442億元，也沒有編列在預算當中，市府的說法是，因權責並未分清楚，但其他縣市也是同理，那為何新北、桃園、台中等地方都把多拿的統籌分配款納入預算中了，唯獨北市沒有，她有意見，因此全部先暫擱。



她感嘆，台北市明明擁有最多資源，如果連台北都沒有條件普發現金，那其他縣市怎麼辦？北市手中擁籌碼最多卻不願還稅於民，這樣說不過去；此外，市府都說未來要做建設、還債，但這些中央也都要做，也是被要求普發現金，也體恤民意發了，台北市應該是有機會能做的，希望市府還是要來溝通說明清楚。





