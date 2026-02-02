北市拚2/13前與輝達簽約 黃仁勳將再來台與蔣會面

黃仁勳今（2日）離開台灣，他說將會再來跟台北市長蔣萬安見面，並且就輝達台灣總部簽約。（圖／東森新聞）





北市府何時跟輝達簽約？黃仁勳今（2日）離開台灣，他說將會再來跟台北市長蔣萬安見面，並且就輝達台灣總部簽約，不過其實這是形式上的簽約，台北市府將在2月13日，年前最後一個工作日之前，與輝達子公司進行實質上的簽約，並且確認各項細節。

台北市長蔣萬安：「我們可以預見，萬華未來發展無可限量。」

里長座談第十場，台北市長蔣萬安直攻施政不滿意度最高的萬華區，也果然這種現象多少反映出來，像是幾十位里長當中，大部分都選擇穿舊版背心，只有三位穿著蔣市府發放的TEAM TAIPEI外套，顯見距離是有的，現在蔣萬安就要藉由施政成績來拉近彼此。台北市長蔣萬安：「我們也很高興順利成功爭取輝達落腳在北士科，未來不只帶動更多的就業機會。」

就是輝達落腳北士科讓蔣萬安臉上有光，現在執行長黃仁勳說，很快就會再來台灣與蔣萬安見面，並且就形式上來簽約。台北市長蔣萬安：「謝謝黃仁勳還有他的團隊，在跟我們溝通的過程都非常的順利，也都保持密切的聯繫，我想這個部分，我們也很謝謝輝達的團隊。」

當黃仁勳說會親自簽約時，這樣的時程是否可能變動，其實不會，因為台北市府必須和輝達子公司，做各種細節上的書面簽約，所以一切都按照原定進行，像是4日就會召開估價審議會，要拚13日、年前最後一個工作日，完成簽約。

台北市長蔣萬安：「都會照相關的期程進行，這個星期我們就會召開估價審議會，那審議會確定之後，就可以議價，就會完成議價訂約，那農曆年前大概2月10到2月15中間，我們就會來簽約。」

只是原定一月底可能和黃仁勳見面，市府也安排好美食之旅，還有土地公拜廟等等行程，但現在這樣的緣分必須往後延，就不曉得這小吃還吃不吃得到。台北市長蔣萬安：「這都要看他和他團隊對於他個人的行程，還有時間的安排，但是相關的進度不受影響。」

北市府與輝達簽約倒數中，時間就在歲末年終，經歷一番磋商程序後，一切終於回歸AI初衷。

