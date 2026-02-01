北市拿「用抖音」救援燈節！林楚茵8年前就棄用 再勸蔣萬安回頭是岸

政治中心／倪譽瑋報導

台北燈節將於2月25日登場，台北市長蔣萬安日前公布，西門展區將與中國潮流玩具品牌泡泡瑪特合作，引發爭議。民進黨立委林楚茵今（1）日發文批評，質疑台北市政府以公帑替中國品牌宣傳，沒想到北市府卻拿林楚茵多年前曾使用中國影音平台一事反擊，而林楚茵也回應，稱早在多年前就已經放棄使用「有毒的統戰工具」，呼籲蔣萬安回頭是岸。

林楚茵今日發文指出，泡泡瑪特創辦人具中共政協委員身分，質疑該品牌涉及中國「文化輸出」與統戰疑慮，並批評市府未優先選用台灣在地創作者與IP，卻選擇與中國品牌合作。她也提到，該品牌過去曾被爆出產品安全爭議，認為市府決策欠缺審慎評估。不過台北市政府指出，林楚茵過去曾使用中國影音平台，呼籲其不要「口中反中、行為卻雙重標準」。

針對市府說法，林楚茵再度回應，表示市府針對與泡泡瑪特合作所引來的批評竟然是拿她8年前曾使用TikTok一事來救援。她指出，自己早已停止使用相關平台，放棄了有毒的統戰工具，呼籲蔣萬安停止使用中共有毒統戰工具。

