北市挺青年！加碼「創業準備金」100萬 總貸款額度增至300萬、利息全免

〔記者孫唯容／台北報導〕協助青年在創業初期取得關鍵資源、降低資金門檻，台北市府青年局在115年修正「臺北市青年創業融資貸款」要點並施行，修正重點新增「創業準備金」方案，讓在北市設立未滿1年的新創事業，可加碼申請100萬元，讓總貸款總額度最高增至300萬元，貸款期間最長5年，利息全免，實質降低青年創業負擔。

許多青年在創業初期，尚未有穩定營收，即需投入設備、人力及營運成本，資金壓力成為創業路上的一大門檻。青年局說明，本次修法特別針對「事業設立未滿一年」的創業團隊加碼支持，除原有最高200萬元的貸款額度外，可以申請最高100萬元的創業準備金，協助青年在創業初期能更穩健地完成市場測試與營運布局。

青年局指出，登記設立在台北市未滿5年的事業，事業代表人年齡為成年至未滿46歲，並設籍台北市1年以上之青年，在申請前3年內完成政府創業輔導相關課程20小時(線上課程亦可)，可申請最高200萬元貸款，用途以購置廠房、營業場所、機器、設備或營運週轉金為限；若是設立未滿1年之新創事業，可加碼申請100萬元之創業準備金，貸款總額度最高300萬元，貸款期間最長5年，利息由台北市政府全額補貼，實質降低青年創業負擔。

青年局局長周羿希表示，青年創業需要的不僅是資金，更需要完整的創業輔導及協助，青年局協助青年創業首推「一案到底、專人陪跑」整合性協助，從創業構想、事業設立到營運成長各階段，無論商業登記、申請專利、財務會計、法律諮詢等創業輔導、創業課程培力、創業空間媒合補助、參展辦活動補助等，皆由青年局創業輔導團隊一站式專人協助，創業青年不再多頭馬車無所適從，更加全面扶植青年創業，讓台北成為青年安心創業、勇敢實踐的最佳城市。

