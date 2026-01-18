北市捷警隊人力短少 幕後原因和大巨蛋啟用、環狀線移交有關

〔記者王冠仁／台北專題報導〕張文犯下隨機殺人案後，讓外界關注起北市警捷運警察隊的人力問題，尤其近三年捷警隊預算員額，分別是247人、234人、221人，逐年下降，更讓外界好奇員額下降的原因為何？對此，台北市警局表示，北市捷警隊人力下降的原因主要有兩個，分別是環狀線移交新北市政府營運，以及台北大巨蛋啟用。

台北市警局表示，捷運環狀線初期是由台北市政府受委託營運，北捷公司也派人支援，因此北市警捷運隊也負責初期的維安。為了完成這項目標，北市警在2020年「捷運環狀線第一階段」通車後，向中央專案請增預算員額41人，捷警隊預算員額由208人提升至249人。

然而隨著環狀線於2023年5月23日，移交新北市政府營運，並由新北市政府警察局管轄，捷警隊管轄站體由131站減為117站。再加上該年台北市大巨蛋啟用，信義分局與周邊分局勤務日益繁重。

北市警考量整體治安、交通等勤務需求，經員額評鑑小組會議決議，在2023年先把捷警隊因環狀線專案請增的預算員額2人移撥信義分局，在前年與去年也將捷警隊每年減列預算員額13人，並移撥至信義分局等急需用人的單位，捷警隊去年的預算員額才會減為221人。

