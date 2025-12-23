北市捷運六線齊發2.0 環狀線北環、東環段有新進度！

台北市長蔣萬安今赴士林區的環狀線北環段Y27站視察。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今赴士林區的環狀線北環段Y27站視察，聆聽北環段以及銜接的東環段工程進度。捷運工程局說明，南環及北環段目前進度達30.82%，完工後將串聯新北產業園區、士林及大直等重要生活和產業節點；東環段進度9.47%，未來將銜接北環段，屆時內湖科學園區將有便捷的交通選擇。蔣表示，台北市「捷運六線齊發2.0」全面進入動工階段，其中信義線東延段已完成電聯車靜態和動態測試，工程進入最後衝刺，萬大線電聯車也陸續抵台，展開各項動態測試，穩健推進。



捷運工程局第一工程處長程道信表示，北環段全長14.93公里，設置12座車站(Y19A~Y29)，銜接環狀線第一階段(另稱新北環狀線)新北產業園區，行經五股、蘆洲、三重、士林、中山區至文湖線劍南路站。原本從新北產業園區到劍南路站，費時49分鐘，完工後僅需28分鐘，縮短43%，途中可於新北產業園區、徐匯中學、士林、劍南路站，個別轉乘機捷、中和新蘆線、淡水信義線、文湖線，交通更便利。

他以今天視察位於中正路的Y27站為例，施工路段管線複雜老舊，道路寬度不足，加上鄰近舊河道，地質非常軟弱，設計上做了諸多考量，並加強施工監測，目前正在施作連續壁、中間柱及沉沙池。為了盡可能降低衝擊，採多階段施工，維持雙向車道數不變，保留1.5公尺寬人行便道、公車站牌與垃圾車收集點，與民溝通、滾動式檢討。

東環段則起於北環段劍南路站後尾軌，全長13.25公里、10座車站(Y30~Y39)，捷運局將其中銜接北環段的部分，稱作東環段北段，6.54公里長、6座車站。北段工程包含CF710、CF720、CF740三個區段標，CF710(Y30~Y32)預計明年2月開工動土；CF720(Y33、Y34)已公告，希望明年1月底、2月初可決標；CF740(Y35、東機廠)預定明年第一季公告招標。

程道信指出，上述區段標已進入瑞光路、舊宗路等內科的核心區域，包含洲子二號公園、大港墘公園等，倘若此區段完成，加上既有的文湖線，內科地區大部分步行5分鐘即可抵達捷運站。等到首都環狀線全數通車後，將大幅縮減旅運時間，不論是徐匯中學站、動物園站或象山站，目前到內科都要半小時以上，環狀線整個完工後，個別只要22分、16分、14分，其中，象山站到內科縮短五成時間(32分降至14分)。

蔣萬安說，過去捷運路網大多呈現輻射狀，民眾必須進入市中心才能轉乘，如今改以基北北桃首都共榮生活圈概念去規劃，環狀線的建置格外重要，有效提升都會區的運輸效率和便利性。捷運建設是「今天不做，明天就會後悔」的重大工程，首都環狀線完工後，不僅可改善內湖交通，還多了14座轉乘樞紐，串聯高鐵、台鐵、機捷與多條捷運路線。

他提到，捷運施工勢必造成衝擊與不便，前市長黃大洲當年推動捷運六線齊發時，也曾引發各界批評，不過卅年後，所有市民都在享受便利的捷運路網，感謝工程團隊面對艱困的大環境，依然持續穩健前行。

