北市捷運局擬售聯開宅 議員籲都發局買下

捷運局擬出售聯開宅籌措資金。捷運局長鄭德發指出，如何解決債務是最優先要評估的問題。（徐佑昇攝）

北市捷運局在建設捷運時，若站體基地適合，會同時建設聯開宅，用於挹注建設自償性經費。不過，北市前市長柯文哲任內要求捷運局將聯開宅作為社會住宅，使租金入不敷出，難以填補1492億的自償經費。捷運局擬對外出售聯開宅籌措資金，不過議員質疑有違居住正義，要求設立基金或賣給北市都發局、新北市府作為社宅等方案。捷運局回應，會將意見彙整給北市府研議。

捷運局30日至北市議會交通委員會專案報告，捷運局長鄭德發表示，為兼顧年輕族群租屋需求及捷運自償性債務長期計畫，聯開宅暫保留出租2房以下的597戶、其他住宅309戶及商辦571戶，約占現戶數約7成，年租金收入9.37億元，後續將視經費償還狀況檢討租售策略。

廣告 廣告

規畫處分部分，今年起陸續分回的聯開宅272億元及未涉及現有的承租戶，將以基地別「全部戶數」處分；現已出租部分擬出售3房以上住宅407戶及部分商辦199戶。依處分規畫估算，捷運局至2036年底的30年自償性經費債務將從1492.29億元降為996.03億元，可省下496億。

民進黨市議員簡舒培表示，雖然審計部曾糾正捷運局把聯開宅作為社宅有問題，但當初也還是「借錢蓋房」，現在缺錢又要賣掉很奇怪。市府應考量由都發局買下聯開宅再作為社宅，讓捷運局有收益也能釐清權責。

國民黨市議員徐弘庭表示認同，強調聯開宅「賣掉就沒有了」，捷運局如果要滿足自償率，又要讓市府保有資產，就應直接賣給都發局，讓都發局以社宅或住宅基金購入。國民黨市議員汪志冰則支持捷運局直接出售，因為聯開宅並非公益性質，公益性質「易放難收」，希望回歸正軌。

鄭德發表示，都發局僅能處理北市聯開宅，但這次規畫要賣的大多在新北。簡舒培則幽默回應，可問新北市府要不要購入當社宅，若未來副市長李四川要去選新北市長，還能變成他的政見。